Auf der DKM Blau Direkt stellt KI-Assistenten für Maklersoftware vor

Eine KI-basierte Sprach- und Chatsteuerung für sein Maklerverwaltungsprogramm Ameise - das will der Maklerpool Blau Direkt demnächst für seine Makler einführen. Auf der Dortmunder Vertriebsmesse DKM stellen die Lübecker aktuell einen Prototyp vor.

Eingaben wie „Zeig mir alle Kunden in Dortmund mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung“ sollten künftig ausreichen, um entsprechende Daten aus der Software abzurufen, nennt Blau Direkt als Beispiel. Der KI-Assistent könne Kunden- und Vertragsdaten innerhalb des Blau-Direkt-Maklerverwaltungsprogramms „Ameise“ auslesen, filtern und verarbeiten – per Sprachbefehl oder Chat.

„Unser Ziel ist es, komplexe Prozesse so einfach zu gestalten, dass sich Makler ganz auf das Wesentliche konzentrieren können: ihre Kunden“, erklärt Ait Voncke, Ende September frisch angetretener Chef von Blau Direkt. Die neue Steuerung solle das Maklerverwaltungsprogramm intuitiv bedienbar machen - so wie man es von KI-Chats kenne. Auch komplexere Analysen wie die Selektion von Zielgruppen oder die Identifikation von Vertriebschancen sollen mit der KI-Lösung möglich werden.

Auch Fonds Finanz und DEMV starten KI-Assistenten

Parallel stellen auch der Münchener Pool Fonds Finanz und der Deutsche Maklerverbund (DEMV) auf der DKM einen gemeinsamen KI-Agenten für Makler vor: Er firmiert unter dem Namen Professional Works X und soll ebenfalls Verwaltungsaufgaben per Sprach- oder Chatsteuerung übernehmen.

Sowohl Blau Direkt als auch Fonds Finanz verfügen durch den Einstieg von Private-Equity-Investoren über erweiterte finanzielle Möglichkeiten für technologischen Entwicklungen. Bei Blau Direkt stieg 2022 der Investor Warburg Pincus ein, Fonds Finanz und der DEMV gehören seit dem gleichen Jahr als Schwesterfirmen zur Private-Equity-Gesellschaft HG Capital.