Nach Maxpool-Übernahme gibt Blau Direkt sein neues Führungsteam bekannt: Ait Voncke, Stephan Schinnenburg, Oliver Drewes, Hannes Heilenkötter, Heiko Kobold und Dirk Henkies.

Das neue Führungsteam von Blau Direkt (v.l.n.r): Heiko Kobold, Dirk Henkies, Oliver Drewes, Ait Voncke, Stephan Schinnenburg und Hannes Heilenkötter

Nach der Maxpool-Übernahme hat der Lübecker Maklerpool Blau Direkt seine Geschäftsführung erweitert. Neben den bisherigen Geschäftsführern Heiko Kobold, Hannes Heilenkötter und Dirk Henkies gehören nun auch Ait Voncke, Oliver Drewes und Stephan Schinnenburg der Unternehmensspitze an.

Neue Geschäftsführer mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Ait Voncke wurde als Vorstandsvorsitzender (CEO) berufen. Er übernahm die Position Ende September nach dem überraschenden Ausscheiden seines Vorgängers Kai-Uwe Laag, der seinen Posten im August nach nur einem Jahr niederlegte. Als offizielle Begründung nannte Blau Direkt persönliche Gründe, die genauen Hintergründe blieben jedoch unklar.

Voncke war zuletzt Vorstandsvorsitzender der Aviv Group, einer europäischen Immobilien-Makler-Plattform. Zuvor war er mehr als zehn Jahre in leitenden Positionen beim US-Online-Reiseunternehmen Expedia Group tätig. Voncke soll das Serviceangebot für Vermittler und Produktgeber ausbauen und in die Weiterentwicklung der Technologieplattform investieren.

Stephan Schinnenburg: Erfahren, aber umstritten

Stephan Schinnenburg verstärkt seit Anfang September 2025 die Geschäftsführung als Vertriebsvorstand (CCO). Seine Berufung wurde bereits Anfang Juni angekündigt, zunächst übernahm er eine beratende Funktion innerhalb des Führungsteams.

Schinnenburg verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Vertriebsbranche, die jedoch von Kontroversen begleitet war. Von 2014 bis Anfang 2018 war er Vertriebsvorstand bei der Ergo Beratung und Vertrieb, wurde dort aber nach einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex freigestellt. Im Anschluss war er vier Jahre lang Vertriebsvorstand bei der Deutschen Familienversicherung, verließ das Unternehmen aber Anfang 2022, nachdem die Geschäftszahlen für 2021 rund 25 Prozent unter den Erwartungen zurückblieben.

2023 wurde Schinnenburg Vorstandsvorsitzender der Landesschadenhilfe, schied aber im August 2025 wieder aus, als das Unternehmen mit der Ostangler Brandgilde fusionierte. Bei Blau Direkt soll er die Zusammenarbeit mit Vermittlern und Produktgebern vertiefen und strategische Partnerschaften ausbauen, auch innerhalb der Pool Alliance.

Oliver Drewes: Seit 1993 bei Maxpool

Oliver Drewes wurde im Oktober in die Geschäftsführung berufen. Er übernimmt die Vertriebssteuerung von Blau Direkt und Maxpool. Drewes verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf Makler- und Vertriebsseite. Die Berufung erfolgte im Zusammenhang mit der Übernahme von Maxpool durch Blau Direkt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Drewes kam 1993 als Auszubildender zu Maxpool und wurde 2006 in den Vorstand berufen. Er bleibt parallel Vorstand der Phönix Maxpool Gruppe.

Bisherige Geschäftsführer mit definierten Verantwortungsbereichen

Hannes Heilenkötter ist als Betriebsvorstand (COO) für den Bereich Operations zuständig und treibt die technologische Entwicklung des Unternehmens voran. Sein Fokus liegt auf Effizienz und Digitalisierung.

Heiko Kobold ist seit 2023 Teil der Geschäftsführung und verantwortet als Finanzvorstand (CFO) die Bereiche Finanzen und Controlling.

Dirk Henkies ist Leiter Unternehmensentwicklung und Vorstandsvorsitzender (CEO) der Tochtergesellschaft Tjara. Er ist seit 1998 in der Versicherungsbranche und seit 2013 bei Blau Direkt tätig. Seit 2018 ist er als Ruhestands- und Strategieexperte Ansprechpartner für Vermittler bei Nachfolge- und Ruhestandsplanung.

Hintergrund: Turbulente Jahre bei Blau Direkt

Die Erweiterung der Geschäftsführung erfolgt nach mehreren personellen Wechseln an der Unternehmensspitze. Der Maklerpool befindet sich seit 2022 im Mehrheitsbesitz der US-Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus. Die Unternehmensgründer Oliver Pradetto und Lars Drückhammer haben ihre Führungsposten mittlerweile geräumt.

Im November 2024 verließ Oliver Lang, der für die Geschäftsentwicklung zuständig war, überraschend das Unternehmen. Im August 2025 folgte der Abgang von Vorstandsvorsitzendem (CEO) Kai-Uwe Laag nach nur einem Jahr im Amt. Die häufigen Personalwechsel werden in der Branche kritisch beobachtet, einige Beobachter vermuten einen starken Einfluss des Mehrheitseigentümers Warburg Pincus.

Blau Direkt gehört zu den führenden Maklerpools in Deutschland und ist auf Digitalisierung und Prozessoptimierung spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet seit zwei Jahren in einem Poolverbund mit Maxpool, Wifo und Charta zusammen. Mit der Übernahme von Maxpool wird der Partner nun direkter Teil von Blau Direkt, wobei Maxpool als eigenständige Marke erhalten bleiben soll.