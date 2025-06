Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT teilte Blau Direkt mit, dass Schinnenburg keine direkte Nachfolge einer bestimmten Person in der Geschäftsführung antritt, weder von Oliver Lang noch von einem der Gründer. „Seine Berufung ist Teil der strategischen Weiterentwicklung der Geschäftsführung, bei der Rollen und Verantwortlichkeiten bewusst neu ausgerichtet wurden“, schreibt eine Sprecherin. Auch wenn es inhaltliche Überschneidungen mit früheren Zuständigkeiten gebe, handele es sich um eine eigenständige Besetzung mit Blick auf die Zukunft des Unternehmens und die Anforderungen des Marktes.

In der Führungsriege des Lübecker Maklerpools Blau Direkt hat sich seit vergangenem Jahr fast alles verändert. Erst gingen die Gründer Oliver Pradetto und Lars Drückhammer , dann der Verantwortliche für die Geschäftsentwicklung, Oliver Lang . Abgeschlossen ist die Neuaufstellung allerdings noch nicht. Gestern gab das Unternehmen bekannt, dass Stephan Schinnenburg ab dem 1. Oktober in die Geschäftsführung eintreten wird. Schon jetzt übernimmt er eine beratende Funktion innerhalb des Führungsteams.

Blau Direkt verweist in seiner Mitteilung auf Schinnenburgs mehr als 25 Jahre währende Branchenerfahrung. Er sei dabei stets in leitenden Funktionen bei namhaften Unternehmen der Versicherungsbranche tätig gewesen, darunter als Vorstand bei der Deutschen Familienversicherung und der Ergo Group sowie als Geschäftsführer der Ratingagentur Morgen & Morgen.

Schinnenburg, der bereits 64 Jahre alt ist, verbinde eine langjährige Beziehung mit dem Maklerpool. Er sei maßgeblich an der Gründung der Vergleichsplattform Comparit beteiligt gewesen, die bis heute eng mit dem Ökosystem von Blau Direkt verknüpft sei.

Tatsächlich weist das Linkedin-Profil von Schinnenburg nicht weniger als 17 berufliche Stationen auf. Aktuell ist er noch Vorstandvorsitzender der Landesschadenhilfe, einem kleinen Versicherer aus Bad Fallingbostel. Wann Schinnenburg dort genau aufhört, wurde bisher nicht bekannt.

Abgang bei Ergo sorgte einst für Negativschlagzeilen

Die Karriere von Schinnenburg begleiteten auch Kontroversen, ausgerechnet bei den Unternehmen, die Blau Direkt in seiner Mitteilung hervorhebt. Vor allem sein Abgang bei der Ergo im Jahr 2018 erregte Aufsehen. Damals berichtete das „Manager Magazin“, dass Schinnenburg freigestellt worden sei. Das Magazin berief sich auf Unterlagen arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen und eidesstattliche Versicherungen von Mitarbeitern, die sich über die Führung und den Umgang von Schinnenburg beklagten.

Der damalige Vertriebsvorstand soll demnach seine Direktoren aufgefordert haben, ihm Kollegen zu nennen, die sich entweder negativ über die Vertriebsziele geäußert hätten oder als unterdurchschnittlich erfolgreich aufgefallen seien. „Die Genannten wollte Schinnenburg dann sinnbildlich an den Türrahmen nageln und dort so lange hängen lassen, bis sie stänken“, heißt es in dem Artikel. Auch soll er Mitarbeitern gedroht haben „jeden zu erschießen, den er dabei erwische, Ziele infrage zu stellen“. Schinnenburg äußerte sich damals nicht zu den Vorgängen.

Von der Ergo, die den Vertrag des Managers 2016 noch um fünf Jahre verlängert hatte, hieß es damals: „Wir haben umgehend eine Prüfung des Sachverhalts eingeleitet. Sollte sich dieser in der vorgetragenen Form bestätigen, werden wir uns von dem Betroffenen trennen. Der Vorfall ist ganz und gar nicht mit unseren Werten zu vereinbaren. Wer so etwas sagt, für den ist bei der Ergo kein Platz.“

„Nicht erreichte Vertriebsziele“ bei der Familienversicherung

2022 musste Schinnenburg dann auch den Vorstand der Deutsche Familienversicherung verlassen. Das Unternehmen äußerte sich damals in einer Pressemitteilung ungewöhnlich deutlich zu den Gründen der Trennung: „Aufgrund der nicht erreichten Vertriebsziele sei man übereingekommen, per 28. Februar getrennte Wege zu gehen“. Im Neugeschäft der Erstversicherung kamen 2021 nur 23 Millionen Euro zusammen. Das seien rund 25 Prozent weniger gewesen als das angestrebte Ziel.

Blau Direkt hält sich zur Vergangenheit bedeckt

Inwieweit die damaligen Medienberichte über das Aus von Schinnenburg bei beiden Unternehmen bei der Personalauswahl eine Rolle spielten, beantwortete Blau Direkt auf Nachfrage unserer Redaktion so: „Zum Auswahlprozess von Mitgliedern der Geschäftsführung, beziehungsweise Mitarbeitenden im Allgemeinen, geben wir öffentlich keine detaillierte Stellungnahme ab. Für uns sind Fachkompetenz, strategische Klarheit und die Perspektive auf die Herausforderungen unabhängiger Vermittler entscheidend. Mit Stephan Schinnenburg haben wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen, die die strategische Ausrichtung von Blau Direkt aktiv vorantreiben wird.“