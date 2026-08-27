Die Blau-Direkt-Gruppe setzt ihre Wachstumsstrategie fort: Ihre Tochter Tjara kauft Anteile an der Finanzberatung Bierl. Was sich die Beteiligten von der Partnerschaft erhoffen.

Stefan und Tobias Bierl (v. li.): Die Brüder, die als ausgewiesene BU-Experten gelten, teilen ihre Wissen nun mit der Blau-Direkt-Tochter Tjara.

Die Tochtergesellschaft der Blau-Direkt-Gruppe, Tjara, übernimmt Anteile an der Finanzberatung Bierl. Zu den genauen Anteilen haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Auch die Frage, ob es sich um eine Mehrheits- oder eine Minderheitsbeteiligung handelt, beantwortete Blau Direkt auf Nachfrage von DAS INVESTMENT nicht.

Die Finanzberatung Bierl ist ein im bayerischen Walderbach ansässige Maklerhaus, das 2008 von Tobias und Stefan Bierl gegründet wurde. Die beiden Brüder gelten als ausgewiesene Experten für private Krankenversicherung (PKV) und insbesondere die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU): Tobias Bierl ist unter anderem auch als Gastautor bei DAS INVESTMENT aktiv.

Als Zwei-Mann-Betrieb gestartet, hat sich die Finanzberatung Bierl mittlerweile zu einem deutschlandweit agierenden Vermittler mit einem 27-köpfigen Team und rund 5.900 Kunden entwickelt.

Simplr und Ameise: Jahrelange Tool-Partnerschaft

Die Finanzberatung Bierl gewinnt ihre Kunden nach eigenen Angaben fast ausschließlich digital – und setzt dabei seit Jahren auf die Technologie von Blau Direkt, allen voran auf die Endkunden-App Simplr. In Kombination mit dem Maklerverwaltungsprogramm Ameise, das Blau Direkt zuletzt um den KI-Assistenten Ameise Copilot erweitert hat, soll ein hoher Automatisierungsgrad im Backoffice erreicht werden. „Wir nutzen die Technologie von Blau Direkt wie die Simplr-App bereits seit Jahren und wissen aus der Praxis, wie sehr sie uns entlastet“, erklärt Tobias Bierl.

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Ein zentraler Baustein der Beteiligung sei der geplante Wissenstransfer, heißt es von Blau Direkt. So soll über die Blau Direkt Wachstumsservices die BU-Expertise der Finanzberatung Bierl künftig allen angebundenen Maklern zugutekommen, beispielsweise durch digitale Lernmedien, interaktive Live-Events oder die Integration in KI-gestützte Systeme.

Teil einer breiteren Wachstumsstrategie

Die Beteiligung reiht sich in eine Reihe strategischer Schritte ein, mit denen Blau Direkt seine Struktur zuletzt ausgebaut hat: von der Übernahme des Maklerpools Maxpool über die Partnerschaft mit Netfonds bis zu einzelnen Bestandsübernahmen über Tjara. Anders als bei den bisherigen Tjara-Transaktionen, die meist auf Nachfolge- und Ruhestandslösungen für Maklerbetriebe zielten, bleiben bei der Finanzberatung Bierl die Gründer aktiv im Geschäft und führen den Standort Walderbach unverändert fort.

Blau Direkt selbst seit 2022 im Mehrheitsbesitz der Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus.