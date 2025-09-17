Am Markt der Maklerpools steht eine neue Übernahme an: Blau Direkt übernimmt die Phönix-Maxpool-Gruppe. Deren langjähriger Chef Oliver Drewes bekommt einen neuen Job.

Maxpool-Vorstand Oliver Drewes wird nach der Übernahme des Pools gleichzeitig Geschäftsführer von Blau Direkt.

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt übernimmt die Phönix-Maxpool-Gruppe. Damit setzt sich die Konzentration am deutschen Maklerpool-Markt fort. Oliver Drewes, bisheriger Vorstand von Maxpool, wird gleichzeitig in die Geschäftsführung von Blau Direkt berufen und wird dort die Vertriebsaktivitäten beider Gesellschaften verantworten.

Blau Direkt und der Hamburger Maklerpool Maxpool arbeiten bereits seit zwei Jahren in einem von Blau Direkt initiierten Poolverbund zusammen, an dem auch andere kleinere Pools wie Wifo und Charta teilhaben. Nun wird Partner Maxpool direkter Teil von Blau Direkt. Der Name Maxpool soll dabei als eigenständige Marke und mit seinem aktuellen Team bestehen bleiben, teilt Blau mit. Die Hamburger würden jedoch zukünftig die technologische Infrastruktur von Blau nutzen.

Drewes bringt jahrzehntelange Erfahrung mit

Oliver Drewes ist eng mit Maxpool verknüpft: Er kam 1993 als Auszubildender zu den Hamburgern und stieg innerhalb des Unternehmens auf. 2006 wurde er in den Vorstand berufen. „Gemeinsam mit unseren Partnern verfolge ich das Ziel, den Vertrieb nachhaltig auf ein neues Niveau zu entwickeln“, sagte Drewes zu seinem neuen Posten bei Blau Direkt.

Hannes Heilenkötter, Operativer Chef (COO) und Geschäftsführer von Blau Direkt, bezeichnete die Übernahme von Maxpool als „nächsten logischen Schritt“. Gemeinsam könne man Kräfte bündeln, um Maklern noch stärker zu unterstützen.

Die Übernahme erfolgt in einer Phase des Umbruchs bei Blau Direkt. Ende August hatte dessen vormaliger Chef Kai-Uwe Laag das Unternehmen überraschend verlassen – nach nur gut einem Jahr im Amt. Als Nachfolger wird Ende September Ait Voncke das Ruder übernehmen. Der Management-erfahrene Voncke war zuletzt Chef der Aviv Group aus dem Axel-Springer-Konzern und bringt zudem Erfahrungen aus dem Private-Equity-Bereich mit.

Konsolidierung unter Maklerpools schreitet voran

Die Übernahme von Maxpool reiht sich ein in einen Trend der Marktkonzentration unter Maklerpools: Kleinere Makler-Dienstleister werden zunehmend von größeren Strukturen übernommen, auch externe Investoren mischen dabei mit. So ist Blau Direkt selbst seit 2022 im Mehrheitsbesitz der Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus. Beim Wettbewerber Fonds Finanz ist das Private-Equity-Unternehmen HG Capital eingestiegen.

Blau Direkt ist aktuell die Nummer zwei am deutschen Maklerpoolmarkt – nach Fonds Finanz. Mit den Geldmitteln des neuen Eigentümers in der Hinterhand rüstet das Unternehmen aktuell technisch umfangreich auf. Der Pool verzeichnete zuletzt nach eigenen Angaben ein Umsatzvolumen von über 300 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter.