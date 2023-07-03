Ohne Anteilskauf Blau Direkt und Maxpool schließen Kooperationsvertrag

Zwei Maklerpools rücken enger zusammen: Der in Lübeck ansässige Dienstleister Blau Direkt und die Hamburger Maxpool Gruppe starten eine Kooperation. Eine Anteilsübernahme ist zunächst nicht geplant.

Die Maklerpools Blau Direkt und Maxpool wollen im Rahmen eines neuen Kooperationsvertrags Fachwissen austauschen und Technologien und Ressourcen gemeinsam nutzen. Die Zusammenarbeit soll Produktentwicklungen und Innovationen beschleunigen und die Reichweite beider Unternehmen steigern. Durch den Zugang zu Vertriebskanälen und Netzwerken sollen neue Märkte erschlossen und die Kundenbasis erweitert werden.

Blau Direkt will zunächst keine Anteile an Maxpool erwerben. Eine zukünftige Beteiligung sei jedoch nicht ausgeschlossen. Die Kooperation beider Häuser müsse noch durch das Kartellamt geprüft werden.

Oliver Drewes, Vorstandsvorsitzender von Maxpool, sagt über die Kooperation:

„Wir sind hocherfreut über die Möglichkeiten, die sich durch den Verbund mit den verschiedenen Maklerpoolgesellschaften ergeben. Wir können uns auf unsere Philosophie ‘Verantwortung verbindet‘ und damit auf unsere Serviceleistungen an Makler konzentrieren, mit vollem Fokus auf unabhängige und fachlich hochwertige Beratung und Produktauswahl. Zugleich haben wir die technologische Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit unserer Verwaltung über den Verbund sichergestellt. Wir verstehen uns als Qualitätspool und damit als umfassenden Partner für Maklerbetriebe und nicht als Technikabwickler. Daher wird diese neue Partnerschaft für beide Unternehmen und für unsere kooperierenden Maklerinnen und Makler von großem Nutzen sein.“

Blau-Direkt-CEO Lars Drückhammer fügt hinzu: