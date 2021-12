Bleibt der Schweiz treu Ex-GAM-Fondsmanager hat einen neuen Job

Iain Cartmill, Aktienspezialist für Schwellenländer, hat einen neuen Job: Der ehemalige GAM-Fondsmanager arbeitet jetzt für GL Financial Group mit Sitz in Zürich, berichtet Citywire . Dort wird er in einer Senior-Funktion für die europäischen und globalen Long-/Short-Aktienstrategien der Firma zuständig sein.

Im Februar hatte Cartmill seinen bisherigen Arbeitgeber , den Schweizer Vermögensverwalter GAM Asset Management, nach sieben Jahren verlassen.