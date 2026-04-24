Fonds, die sowohl in Boom- als auch in Bust-Phasen des Marktes überzeugen, lassen sich mit dem Bull & Bear Beta herausfiltern. Wir zeigen die besten Blendfonds nach dieser Methode.

Ranking über 3 Jahre Die 10 globalen Blend-Fonds mit dem besten Chance-Risiko-Profil

Die Auswertung zeigt die besten Blend-Fonds nach Bull & Bear Beta.

Im ersten Teil unserer „Bull & Bear Beta“-Reihe haben wir uns die Aktienfonds der Vergleichsgruppe Global Growth angeschaut, im zweiten Teil folgte Global Value. Dieses Mal werfen wir einen Blick auf die Peergroup Aktienfonds Global Blend. Fonds aus dieser Vergleichsgruppe legen sich nicht auf einen bestimmten Anlagestil fest, sondern mischen Growth mit Value und bieten somit Anlegern die Möglichkeit, von beiden Anlagestilen zu profitieren.

Zur Erinnerung: Ein idealer Aktienfonds überzeugt sowohl in Boom- als auch in Schwächephasen: Er sollte in starken Märkten gut zulegen und in fallenden Märkten möglichst wenig verlieren.

Dafür werden zwei Kennzahlen verglichen: Das Bull Beta zeigt, wie stark ein Fonds in Aufschwungphasen im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt mitläuft, das Bear Beta, wie stark er in Abschwüngen fällt. Optimal ist ein hohes Bull Beta bei gleichzeitig niedrigem Bear Beta.

Das hilft, Fonds nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Stabilität und Chance-Risiko-Verhältnis zu beurteilen. Allerdings ist das nur ein erster Anhaltspunkt; für eine fundierte Anlageentscheidung sollten weitere Kennzahlen hinzugezogen werden.

So haben wir ausgewertet

Für die ausgewählte Peergroup (Quelle: Morningstar) haben wir uns das jeweilige Bull und Bear Beta, immer im Vergleich zum Durchschnitt der Peergroup, des ausgewählten Zeitraums anzeigen lassen (Quelle: FVBS). Grundsätzlich gilt: Ein hohes Bear Beta ist gut (= hohe Partizipation an steigenden Kursen) und ein niedriges Bear Beta (= Schutz in fallenden Märkten) ist ebenfalls gut.

Das höchste Bull Beta in der Peer bekommt einen Punkt, das niedrigste Bear Beta ebenfalls. Alle weiteren werden dann entsprechend mit einer Formel berechnet, prozentual sortiert. Im nächsten Schritt addieren wir die beiden Werte (Bull Beta + Bear Beta) und können so die Fonds mit dem besten Chance-/Risiko-Profil ermitteln: Je höher die Summe, desto besser.

Wir haben uns im dritten Teil von „Bull & Bear Beta“ die Aktienfonds Global Blend angeschaut, die in den vergangenen drei Jahren das beste Chance-Risiko-Verhältnis aufwiesen. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: Ellwanger Geiger Megatrends

Bull Beta (3 Jahre): 1,29

Bear Beta (3 Jahre): 0,98