Blick auf die Märkte Argentinien-Krise schafft Chancen für Investoren

Argentinien strauchelt in eine Krise: Nachdem die Währung des südamerikanischen Landes seit Jahresbeginn 50 Prozent an Wert verloren hat, wenden sich viele Anleger ab. Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege bei BlackRock, nennt Gründe und blickt in die Zukunft.