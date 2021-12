ANZEIGE

Blick auf die Märkte „Das zweite Quartal wird entscheidend sein“

US-Aktien plus 13,5 Prozent, chinesische A-Shares plus 24 Prozent, dazu Rentenmärkte im Aufwind: Das erste Quartal 2019 war für Anleger rundum erfreulich. Wird das so bleiben? Ein Kommentar von Martin Lück, Chef-Kapitalmarktstratege bei BlackRock.