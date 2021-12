Redaktion 22.01.2016

Blick auf die Märkte „Die fundamentale Situation hat sich seit Dezember nicht nennenswert verändert“

Dass der jüngste chinesische Aktiensturz in erster Linie an Besonderheiten des dortigen Aktienmarktes lag, haben wir inzwischen gelernt, sagt Martin Lück, Chef-Investmentstratege bei Blackrock in Deutschland. Dennoch stellen sich viele Anleger auf unsichere Zeiten ein. Warum er ausgerechnet die Eurozone als Hort der Stabilität ansieht, erläutert er im Videorückblick.