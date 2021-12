ANZEIGE

Blick auf die Märkte „Ein starkes Jahr klingt aus“

Wer hätte das gedacht: Aktien haben seit Jahresanfang in nahezu allen Teilen der Welt kräftig zugelegt. Geht es auch 2018 so weiter? Martin Lück, Chef-Investmentstratege bei BlackRock, schildert im Video, was er von der Weltwirtschaft erwartet.