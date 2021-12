Redaktion 06.07.2016

ANZEIGE

Blick auf die Märkte „Ergebnis nach der ersten Post-Brexit-Woche ist ein klares Unentschieden“

Nachdem die Briten beschlossen haben, aus der Europäischen Union (EU) auszutreten, fühlen sich viele Anleger unsicher. Sie kaufen vermehrt Gold und sichere Anleihen. „Das ist verständlich. Schließlich ist noch völlig unklar, wie der EU-Exit verlaufen wird“, sagt Martin Lück, Chef-Investmentstratege von BlackRock. Im Video-Kommentar erklärt er, was in den nächsten Wochen in London passieren wird.