Blick auf die Märkte Europa vor großen Herausforderungen

Brexit-Geschacher, Nord-Syrien-Krise, Wirtschaftsabschwung: In Zeiten politischer und ökonomischer Unsicherheiten suchen Anleger ihren Erfolg derzeit eher in US- als in europäischen Aktien, beobachtet Martin Lück, Chef-Kapitalmarktstratege bei BlackRock.