Blick auf die Märkte Nächstes Risiko für Investoren: Italien

Kaum haben die Märkte die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten verdaut, steht schon das nächste Risiko vor der Tür: Am Sonntag entscheiden die Italiener in einem Referendum über die von der Regierung vorgeschlagene Senatsreform. Was das für Anleger bedeuten könnte, kommentiert Martin Lück, Chef-Investmentstratege bei BlackRock, per Video.