Blick auf die Märkte Schwache US-Industrie als Chance

Kommt sie, oder kommt sie nicht – die Rezession in den USA? Nach dem jüngsten Bericht des Institutes of Supply Management (ISM) ist die Stimmung in der US-Industrie äußerst trübe. So fiel der ISM-Index auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Dennoch könnten die schwachen US-Daten ihr Gutes haben, meint Felix Herrmann, Kapitalmarktstra-tege bei BlackRock.