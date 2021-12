ANZEIGE

Blick auf die Märkte Trump-Xi-Treffen: Was Investoren erwarten können

Freitag beginnt der G20-Gipfel in Buenos Aires. Das dabei geplante Treffen zwischen US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi dürfte Dynamik in die globalen Finanzmärkte bringen. Was Investoren erwarten können. Ein Video-Kommentar von Felix Hermann, Kapitalmarktstratege bei BlackRock.