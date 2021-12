Redaktion 31.08.2016

Blick auf die Märkte Verwirrungen bei der US-Notenbank Federal Reserve?

In den letzten Wochen hatten die Aussagen mehrerer Offizieller der Federal Reserve (Fed) den Eindruck verstärkt, die US-Zentralbank sei bezüglich einer Zinserhöhung im September noch völlig offen. Im gleichen Atemzug wiesen sie darauf hin, dass die Welt sich durchaus in einem dauerhaft schwachen Wachstumsumfeld befinden könnte – was nicht auf höhere Zinsen deutet. Ein Widerspruch? Martin Lück, Chef-Investmentstratege bei BlackRock, analysiert die Lage in seinem wöchentlichen Video-Kommentar.