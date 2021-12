ANZEIGE

Blick auf die Märkte „Wirtschaftspolitik steht vor Paradigmenwechsel“

Getrieben von der Erkenntnis, dass Zentralbanken an ihre Grenzen stoßen, glauben immer mehr Marktteilnehmer an eine Erstarkung der Fiskalpolitik. Träfe diese Vermutung ein, könnte sich der globale Wettbewerb um Kapital drastisch verschärfen. Was das bedeuten könnte, schildert BlackRocks Chef-Investmentstratege Martin Lück im Video.