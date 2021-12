Blick hinter die Kulissen Online-Konferenzen bei Allianz Global Investors

06. Oktober 2014, 15:00 UhrDer Kapital Plus wurde vom Manager Magazin (Ausgabe vom 29. August 2014) zum „Top-Fonds der Dekade“ als bester Mischfondsmanager des Landes in der Kategorie Europa konservativ ausgezeichnet: Dies nimmt AGI zum Anlass, einen Blick hinter die Kulissen des Fonds-Klassikers zu ermöglichen und auf die aktuelle Aufstellung des Portfolios einzugehen, insbesondere auf die Zukunftserwartung des Anleihen-Segments.Thema: Kapital Plus – der „Top-Fonds der Dekade“Datum: Mittwoch, 06. Oktober 2014Uhrzeit: 15:00 UhrIm Interview: Thomas Hammer, Leiter des Teams Regional Account Management, mit Maxence-Louis Mormede, Investmentchef Advanced Fixed Income, Rentenchef Deutschland17. Oktober 2014, 11.00 UhrWer sein Geld derzeit eher sicher anlegen will, steht vor einer großen Herausforderung: Bei den aktuell niedrigen Zinsen lassen sich kaum attraktive Renditen erzielen. Gefragt sind Anlagealternativen, die jedoch das Bedürfnis nach Planbarkeit und regelmäßigen Erträgen erfüllen. Genau hier setzt das Konzept der AGI-Laufzeitfondsfamilie an: die kontinuierliche Identifikation attraktiver Renditequellen.Der Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 kombiniert schwerpunktmäßig Anleihen attraktiver Unternehmen rund um den Globus. Die solide Basis bilden hauptsächlich europäische Unternehmensanleihen guter Bonität. Für den zusätzlichen Renditekick setzt der Fondsmanager zum einen auf Unternehmen aus den weltweiten Wachstumsländern. Zum anderen können Hochzinsanleihen (sogenannten High-Yield-Anleihen) für eine attraktive Zusatzrendite sorgen. Im Zusammenspiel eine durchdachte Mischung, der je nach Marktsituation auch Staatsanleihen beigemischt werden können.Thema: Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 - mit gut geplanten Zwischenstopps ans ZielDatum: Freitag, 17. Oktober 2014Uhrzeit: 11:00 UhrIm Interview: Thomas Hammer, Leiter des Teams Regional Account Management, und Anleihen-Spezialisten Thomas Knigge geben Einblicke zum Start-Portfolio des neuen Laufzeitfonds Allianz Laufzeitfonds Extra 2019.