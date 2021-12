Redaktion 23.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Blick ins Portemonnaie Was die neue UBS Europe SE für ihre Mitarbeiter springen lässt

Nachdem die UBS ihre Aktivitäten in der Eurozone in der neuen Europe SE in Frankfurt gebündelt hat, liegt jetzt der erste Vergütungsbericht vor. Von den knapp 1700 Mitarbeitern der Europe SE sind allein rund 1000 im Wealth Management und rund 600 in Middle- und Back Office beschäftigt, die allerdings über diverse europäische Länder verteilt sind. Hinzu kommen noch 51 Investment Banker und 34 Asset Manager im Front Office.