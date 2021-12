Seltene Sneaker, Luxusautos und mehr Blockchain-basierte App ermöglicht Zugang zu Sammlerstücken

Das Berliner Start-up New Horizon betreibt ab sofort mit Timeless eine digitale Plattform, auf der Anleger Anteile an Sammlerstücken erwerben können. Fans seltener Sneaker, Uhren und Luxusautos sollen sich bereits ab 50 Euro pro Anteil an der Wertentwicklung seltener Luxusartikel beteiligen können. Timeless ermöglicht damit einer breiten Zielgruppe einen einfachen Zugang zu Sammlerstücken.

Um die Artikel in einzelne Anteile aufzuteilen, nutzt Timeless die Blockchain-Technologie, die digitale Transaktionen verlässlich und für Käufer in Echtzeit nachvollziehbar dokumentiert. Die Investoren Porsche, Finlab Eos VC Fund und La Roca Capital unterstützen das Geschäftsmodell. Die App Timeless Collectibles ist ab sofort im Apple App Store sowie im Google Play kostenfrei erhältlich.