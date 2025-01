Darum verschwindet Immutable Insight vom Markt

Immutable Insight zieht sich vom Markt zurück. Die Blockchain-Boutique, die Katharina Gehra, Giyun Jeong und Volker Winterer 2019 gründeten, hat ihre Bafin-Lizenz als Wertpapierinstitut abgegeben. Die Unternehmen liquidiert Gründerin Gehra in den kommenden Monaten nach und nach, Winterer und Jeong haben Immutable Insight bereits verlassen. Gehra führt die Gesellschaften als verbliebene Geschäftsführerin und wickelt sie nun auch ab.

Das Ende von Immutable Insight macht Gehra im Gespräch mit dem private banking magazin auch am Marktumfeld fest, das sich in den vergangenen Jahren sehr verändert habe. „Mittlerweile gibt es Bitcoin- oder Ether-ETFs, die institutionelle Investoren kaufen können. Uns als Produktgeber braucht es in dem Sinne also nicht mehr“, erklärt Gehra – inzwischen würden schließlich die größten Asset Manager der Welt wettbewerbsfähige Produkte auf den Markt bringen.

Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde hatte im vergangenen Jahr grünes Licht für Ethereum- und Bitcoin-ETFs gegeben. „Unternehmerisch ergibt es keinen Sinn mehr, sich mit dieser Konkurrenz zu messen“, erklärt Gehra. Man sei aber stolz darauf, dass man in Deutschland den Weg zu einer solchen Entwicklung mitgestalten konnte.

Prominente Geldgeber investierten bei Immutable Insight

Immutable Insight startete als Blockchain-Analysehaus, arbeitete mit Unternehmen zu Blockchain-Projekten zusammen. So bot die Boutique etwa Echtzeit-Analysen zum Nutzungsverhalten innerhalb der Blockchain an. In der Folge legte Immutable Insight aber auch Investmentprodukte auf, zudem investierten diverse Investoren in das Unternehmen. Um auch Produkte für institutionelle Investoren managen zu können, erhielt Immutable Insight 2022 auch eine Bafin-Lizenz nach Paragraf 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes.

Gehra selbst will nun die Unternehmen liquidieren und sich dann beruflich neu orientieren. „Ich möchte nur Dinge tun, die unternehmerisch sinnvoll sind“, erklärt Gehra, die auch noch Mitglied in mehreren Aufsichtsräten und Beiräten ist. Bei der Fürstlich Castell'schen Bank ist Gehra beispielsweise Aufsichtsrätin, bei der Börse Stuttgart Mitglied des Präsidialausschusses.