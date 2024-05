ETF der Woche Per Blockchain-ETF in den Megatrend Krypto investieren

In den Tagen nach dem Halving mit den Bitcoin-Kursen wieder bergab. Viele Experten sehen aber weiterhin in der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie viel Potenzial für die Zukunft. Über ETFs kannst du in mehrere Firmen aus dem Blockchain-Kosmos investieren. Markus Kaiser stellt einen Blockchain-ETF vor.

Die Einführung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA unter anderem durch Blackrock, den weltweit größten Vermögensverwalter, verlieh dem Kryptomarkt erneut Rückenwind. Starke Kursanstiege vor dem Bitcoin Halving, das jüngst am 20. April 2024 vollzogen wurde, lösten in der Kryptocommunity Euphorie aus. Aber wie ging es eigentlich vor Jahren los?

Ursprung und Gründe für den Bitcoin

Im September 2008 stand das weltweite Finanzsystem vor dem Abgrund. Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers sorgte nicht nur für Chaos, sondern löste einen heftigen Crash an den Aktienmärkten aus, in dessen Folge Finanztitel weltweit in eine tiefe Krise stürzten. Strauchelnde Banken mussten durch staatliche Eingriffe gerettet werden und das Vertrauen der Marktteilnehmer sowohl untereinander als auch in das globale Finanzsystem war zutiefst erschüttert.

Just zu dieser Zeit wurde das erste Whitepaper zum Bitcoin veröffentlicht, in dem Satoshi Nakamoto die Grundzüge einer Kryptowährung vorstellte. Ob sich hinter dem Pseudonym Nakamoto ein Mensch, eine Gruppe oder gar eine Organisation verbirgt, konnte bis heute nicht geklärt werden und bleibt wohl auch weiterhin ein Geheimnis.

Fakt ist jedoch, dass Nakamoto ein alternatives Finanzsystem skizzierte, das den Grundstein für den Bitcoin und die heutige Welt der Kryptowährungen legte. Dabei wurde nicht nur die Funktionsweise des Bitcoins skizziert, sondern auch ein digitales Zahlungssystem beschrieben, das auf einer dezentralen Datenbank, der sogenannten Blockchain, basiert.

Die Idee dahinter war, sich von Banken und Notenbanken unabhängig zu machen, indem Währungen als Tauschmittel nicht mehr benötigt werden. Stattdessen werden Transaktionen über ein Peer-to-Peer-Netzwerk durchgeführt und über die Blockchain-Technologie für immer unveränderbar gesichert. Die erste Bitcoin-Transaktion wurde vor 15 Jahren im Januar 2009 vollzogen und seitdem hat sich eine ganze Industrie rund um Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie entwickelt.

Hype um den Bitcoin durch die US-Spot-ETFs



Bis heute hat der Bitcoin das bestehende Finanzsystem zwar nicht revolutioniert, dennoch hat die Kryptowährung ihren Platz in der etablierten Finanzwelt gefunden. Bitcoin und andere Kryptowährungen stehen für eine ganz eigene Anlageklasse.

Mit der Einführung des Bitcoin-Spot-ETFs als handelbares Finanzprodukt in den USA hat die Kryptowährung die Aufmerksamkeit von Anlegern auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Denn mit dem Bitcoin-Spot-ETF können Anleger nun auch indirekt in Bitcoin investieren, was die Zugänglichkeit und Liquidität von Bitcoin enorm erhöht hat.

Das zweite Ereignis, das für Aufregung sorgte, war das Bitcoin Halving am 20. April. Bei jedem Halving wird die Belohnung für das Mining von Bitcoin halbiert. Dadurch verringert sich die Menge an neuen Bitcoins, die in Umlauf gebracht werden. Dieses Ereignis findet etwa alle vier Jahre statt und dient dazu, das Gesamtangebot von Bitcoin zu begrenzen, was bei anhaltend hoher Nachfrage zwangsläufig steigende Kurse zur Folge haben sollte.

Was ist die Blockchain-Technologie?

Die Blockchain-Technologie ist weit mehr als nur die Basis von Kryptowährungen. Neben dem Bitcoin haben sich vielfältige Blockchain-Anwendungen entwickelt. Eine Blockchain ist dabei nichts anderes als eine dezentrale Datenbank, in die stetig Transaktionsdatensätze einfließen.

Eine Blockchain funktioniert wie ein digitales Register. Denn jede einzelne Transaktion wird transparent aufzeichnet, in Blöcken zusammenfasst und in einer Kette aneinandergereiht gespeichert. Die Besonderheit liegt in der Vorgehensweise, wie die Blöcke innerhalb der Blockchain miteinander verkettet werden.

Die Blöcke werden nämlich rückwärts verkettet. Jeder neu erstellte Block enthält eine Referenz auf den vorangehenden Block. Die Blockchain-Systematik kommt längst nicht mehr nur bei Kryptowährungen zur Anwendung. Inzwischen wird sie im Zahlungsverkehr, Gesundheitswesen, bei Versicherungen und in der Mobilität eingesetzt.

Das Potenzial von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle direkt oder indirekt auf dem Einsatz von Blockchain-Technologie basieren, ist bis heute nicht annähernd ausgeschöpft und wer weiß, vielleicht gehört schon morgen ein Blockchain-Unternehmen zu den neuen Tech-Giganten?

Wer über einen ETF in mehrere Blockchain-Unternehmen investieren möchte, könnte sich unter anderem den Invesco Coinshares Global Blockchain-ETF (ISIN: IE00BGBN6P67) genauer anschauen.

Der Pionier: Invesco CoinShares Global Blockchain-ETF

Der Blockchain-ETF von Invesco wurde vor fünf Jahren am 8. März 2019 aufgelegt. Mit einem Fondsvolumen von 585 Millionen Euro hängt er die Konkurrenz der Blockchain-ETFs zwar deutlich ab. Im April 2021 betrug das Fondsvermögen allerdings schon einmal mehr als 1 Milliarde Euro.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE00BGBN6P67

IE00BGBN6P67 Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie

Aktienfonds Technologie Auflegung: 08.03.2019

08.03.2019 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00 %

5,00 % Maximal Drawdown seit Auflage: 60,61 %

60,61 % Performance YTD: 10,39 %

10,39 % Performance 1 Jahr: 57,56 %

57,56 % Sum. lfd. Kosten: 0,65 %

0,65 % Volatilität 5 Jahre: 36,65 %

36,65 % Volumen in Mio. EUR: 585

585 Währung: EUR Stand der Daten: 30. April 2024

Grund für das stark gesunkene Fondsvolumen waren Kursturbulenzen bei Kryptowährungen, die von ihren Höchstständen gnadenlos abstürzten. Kursmanipulationen und die Zweckentfremdung von Kundengeldern führten zum Zusammenbruch der Kryptobörse FTX und die Ereignisse warfen einen großen Schatten auf die Geschäftspraktiken in der Kryptowelt.

Sam Bankman-Fried, FTX-Gründer und einstiger Star der Krypto-Szene, wurde erst kürzlich wegen Betrugs zu 25 Jahren Haft verurteilt. Doch aller Skandale zum Trotz notieren die Kurse der Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum inzwischen erneut auf Höchstständen und in ihrem Windschatten blüht auch der Blockchain-ETF von Invesco auf.

Starke Performance und hohe Schwankungen

Der ETF bildet den Coinshares Blockchain Global Equity Index ab, der darauf ausgerichtet ist, die Weiterentwicklung und das potenzielle Wachstum der Blockchain-Technologie zu reflektieren. Der ETF investiert physisch in die im Index enthaltenen Titel entsprechend ihrer Gewichtung. Der Index selbst wird von dem auf digitale Assets spezialisierten Investmentmanager Coinshares zusammengestellt und vierteljährlich überprüft.

Dieser Blockchain-ETF bietet Anlegern Zugang zu 43 Unternehmen aus den Industrie- und Schwellenländern, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren oder das Potenzial haben, künftig daran zu partizipieren.

Der Index bündelt dabei vor allem Unternehmen, die Finanzdienstleistungen und das Mining von Kryptowährungen betreiben. Zuletzt wurden mit Cipher Mining und Marathon Digital zwei Mining-Unternehmen neu in den Index aufgenommen.

Die größten Positionen sind aktuell:

Microstrategy mit 12 Prozent Gewichtung,

Cleanspark mit 10 Prozent und

Coinbase Global mit 7 Prozent.

Doch auch der bekannte Chip-Produzent Taiwan Semiconductor und die südkoreanische Firma Samsung Electronics sind Teil der Top 10.

Der IT-Sektor macht mit über 50 Prozent den größten Anteil im ETF aus, gefolgt von Finanzinstituten und Kommunikationsdienstleistern. Regional dominieren Aktien aus der USA mit einem Anteil von 60 Prozent gefolgt von Japan mit 18 Prozent und Taiwan mit 7 Prozent.

Die Gesamtkostenquote liegt bei stolzen 0,65 Prozent pro Jahr. Hier liegt auch der einzige Kritikpunkt, denn eine Gesamtkostenquote von mehr als 0,50 Prozent pro Jahr ist für einen ETF inzwischen viel zu teuer!

Seit seiner Auflage konnte der ETF um 145 Prozent an Wert zulegen. Das entspricht einer jährlichen Wertsteigerung von 19 Prozent. Daher hat er bisher die Kosten locker wieder eingespielt. Auch im Ein-Jahres-Zeitraum lief es fantastisch. Mit einem Zuwachs von knapp 57 Prozent konnte das schmerzliche Minus von 48 Prozent aus dem Jahr 2022 schnell wieder wettgemacht werden. Der maximale Drawdown liegt allerdings bei 57 Prozent und die Volatilität bei 37 Prozent pro Jahr.

Die Risikokennzahlen machen es deutlich: Dieser ETF ist wahrlich nichts für schwache Nerven.

Fazit zu Blockchain-ETFs

Die Blockchain-Technologie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, verspricht in der Zukunft jedoch ein enormes Potenzial, die Prozesse und Transaktionen in vielen Arbeits- und Anwendungsbereichen zu beschleunigen. Denkt man nur an Datenbanken wie Grundbücher, Gesundheitsdaten und die sichere Durchführung von Wahlen, wird deutlich, dass es sich hier um mehr als nur ein spannendes Zukunftsthema handelt.

Investments in Blockchain-ETFs wie den Invesco Coinshares Global Blockchain-ETF bieten die Möglichkeit, an diesem Megatrend zu partizipieren. Fonds-Selektoren und Anleger müssen dabei allerdings ein starkes Nervenkostüm mitbringen und jegliche Schwankungen aushalten können.