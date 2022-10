Globaler Zugang iShares legt Blockchain-ETF auf

Unter Blockchain versteht man eine dezentrale Datenbankstruktur beziehungsweise ein digitales Register, das Transaktionen über ein Peer-to-Peer-Netzwerk sicher aufzeichnet. Diese innovative Technologie hat disruptives Potenzial und könnte die Finanzbranche – und die Gesellschaft insgesamt – grundlegend verändern. Auf die Blockchain-Technologie stützen sich innovative Zahlungssysteme und Kryptowährungen. Aufgrund der Sicherheit und Transparenz des Peer-to-Peer-Verfahrens kann diese Technologie bislang teure und zeitaufwändige Prozesse effizienter gestalten. So kann sie das Finanzwesen auch jenseits des reinen Zahlungsverkehrs und des dezentralisierten Finanzwesens (DeFi) revolutionieren. Sie kann dazu dienen, die Kapitalmärkte umzugestalten, intelligente Verträge (Smart Contracts) zu realisieren, die Transparenz der Lieferketten zu optimieren, die Post-Trade-Verarbeitung zu beschleunigen, Vermögenswerte zu digitalisieren (Tokenisierung) sowie die Datensicherheit in einer immer stärker vernetzten Welt des Internets der Dinge (IoT) zu verbessern.

Zugang zu führenden Unternehmen der Blockchain-Technologie

Der iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Börsenkürzel: BLKC, ISIN: E000RDRMSD1) zielt darauf ab, ein globales Engagement in Unternehmen zu bieten, die an der Entwicklung, Innovation und Nutzung von Blockchain- und Krypto-Technologien mitwirken. Er nutzt differenzierte Umsatzdaten und Analysen, um Unternehmen zu identifizieren, die an Chancen der Blockchain-Technologie beteiligt sind. Der Fonds konzentriert sich auf vier innovative Schlüsselbereiche, die die Zukunft der Blockchain prägen:

Blockchain & Krypto-Mining: Unternehmen, die daran beteiligt sind, Krypto-Asset-Transaktionen zu prüfen und zu einer Blockchain hinzuzufügen.

Unternehmen, die daran beteiligt sind, Krypto-Asset-Transaktionen zu prüfen und zu einer Blockchain hinzuzufügen. Blockchain- & Krypto-Plattformen: Unternehmen, die Handels- oder Zahlungsplattformen, Verwahrstellen und/oder Wallets betreiben.

Unternehmen, die Handels- oder Zahlungsplattformen, Verwahrstellen und/oder Wallets betreiben. Blockchain & Krypto-Hardware: Unternehmen, die Infrastruktur oder Hardware herstellen, die bei Blockchain-Aktivitäten verwendet wird.

Unternehmen, die Infrastruktur oder Hardware herstellen, die bei Blockchain-Aktivitäten verwendet wird. Weitere Blockchain-Förderer: Unternehmen, die Blockchain-Technologien oder -Services anbieten, um vorhandene Produkte zu verbessern oder neue zu entwickeln.

Grafik: Hauptmerkmale und Indexperformance

Was spricht für den iShares Blockchain Technology UCITS ETF?

Der ETF erschließt einen globalen Zugang zum schnell wachsenden Blockchain-Sektor, einem Bereich, der immer mehr, größere und komplexere Nutzungsfelder umfasst. Der dynamische Ansatz hat einen regelbasierten Index als Basis, der sich an die Veränderungen der Unternehmen im Blockchain-Universum und die Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Technologie anpasst. Gezielt und diversifiziert erfolgt ein Engagement in einer Vielzahl von Unternehmen, die an der Entwicklung, Weiterentwicklung und Nutzung von Blockchain- und Krypto-Technologien beteiligt sind.

