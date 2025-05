Großbanken machen ernst mit der Blockchain-Revolution

US-Banken diskutieren gemeinsamen Stablecoin

Parallel dazu führen laut „Wall Street Journal“ die größten US-Banken Gespräche über die mögliche gemeinsame Ausgabe eines Stablecoins. Beteiligt sind J.P. Morgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo über ihre gemeinsam betriebenen Unternehmen Early Warning Services (Betreiber von Zelle) und Clearing House.

Die Diskussionen befinden sich dem Medienbericht zufolge in frühen Stadien. Endgültige Entscheidungen hängen von gesetzlichen Entwicklungen rund um Stablecoins und der Marktnachfrage ab.

Die Banken sehen Potenzial für Stablecoins bei der Beschleunigung von Transaktionen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Zahlungen, die im traditionellen System mehrere Tage dauern können. Gleichzeitig bestehen weiterhin Bedenken bezüglich Sicherheit und regulatorischer Auswirkungen.

Der US-Senat hat diese Woche eine Verfahrenshürde für den Genius Act überwunden, der einen Regulierungsrahmen für die Ausgabe von Stablecoins durch Banken und Nicht-Banken schaffen soll. Die aktuelle Version des Gesetzes enthält Beschränkungen für nicht-finanzielle Aktiengesellschaften bei der Ausgabe von Stablecoins, verbietet sie jedoch nicht vollständig.

Mehrere Krypto-Unternehmen planen Anträge für Bankenlizenzen, ermutigt durch den vorgeschlagenen Gesetzesrahmen.

Fink nennt Tokenisierung „die nächste Generation“ der Märkte

Die Tokenisierung von Vermögenswerten – also die Umwandlung traditioneller Wertpapiere in digitale Token – gewinnt an Bedeutung. Blackrock hat seit Jahresbeginn 2,8 Milliarden US-Dollar in seinen tokenisierten Geldmarktfonds angezogen, das entspricht einer Vervierfachung der Fondsgröße. Blackrock-Chef Larry Fink bezeichnet Tokenisierung als „die nächste Generation“ der Märkte.

Auch Franklin Templeton nutzt Solana für tokenisierte Geldmarktfonds, obwohl die Blockchain hauptsächlich für Memecoins bekannt ist, einschließlich der von Präsident Trump und seiner Familie ausgegebenen Token.

Die R3-Partnerschaft stellt nun einen weiteren Erfolg für Solana im Wettbewerb mit Ethereum dar. Während Ethereum lange als etablierte Plattform für Finanzanwendungen galt, wirbt Solana mit höherer Geschwindigkeit, niedrigeren Kosten und besserer Skalierbarkeit.

Rasantes Stablecoin-Wachstum

Der Gesamtmarktwert von Stablecoins ist seit 2021 stetig gewachsen und erreichte 2025 einen Wert von etwa 250 Milliarden US-Dollar. Diese digitalen Währungen sind darauf ausgelegt, ein 1:1-Wechselverhältnis mit dem US-Dollar oder anderen staatlichen Währungen zu halten und werden durch Bargeld- oder bargeldähnliche Reserven wie Staatsanleihen gedeckt.

Auch in Deutschland nimmt die Stablecoin-Entwicklung Fahrt auf. Die größte deutsche Fondsgesellschaft DWS hatte im Juli 2024 angekündigt, 2025 den ersten von der Finanzaufsicht Bafin genehmigten Stablecoin auf Euro-Basis ausgeben zu wollen. Für das Projekt gründete die DWS zusammen mit der Handelsfirma Flow Traders und dem Kryptospezialisten Galaxy das Gemeinschaftsunternehmen Allunity.

Das Unternehmen verstärkte sich dafür auch personell: Simon Seiter, zuvor Leiter Digital Assets beim Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe, ist seit April 2025 Finanzvorstand und Produktvorstand von Allunity. Chef ist bereits seit Dezember 2023 Alexander Höptner, der zuvor die Börse Stuttgart leitete und dort digitale Vermögenswerte vorantrieb.

„Wir werden die Wertschöpfungskette von Stablecoins als Finanzprodukten auf die gesamte Wirtschaft ausweiten“, erklärt Seiter gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ die Ambitionen des Unternehmens. Allunity setzt auf einen nach der EU-Verordnung für Kryptoanlagen (Mica) regulierten Stablecoin.