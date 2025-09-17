Blockchain-Aktien zeigten zuletzt ein starkes Momentum. Der Newcomer Global X Blockchain ETF konnte davon besonders profitieren. Das sollten Anleger über ihn wissen.

Ursprünglich Grundlage für Kryptowährungen wie den Bitcoin, hat sich die Blockchain-Technologie in den letzten Jahren in zahlreichen Sektoren ausgeweitet.

Die Blockchain-Technologie hat sich in den letzten Jahren von einem Nischenthema zu einem zentralen Baustein der digitalen Transformation entwickelt. Diese innovative Technologie, die ursprünglich als Grundlage für Kryptowährungen wie den Bitcoin diente, hat sich in den letzten Jahren in zahlreichen Sektoren ausgeweitet, darunter vor allem bei Finanzdienstleistungen, im Gesundheitswesen und im Lieferkettenmanagement.

Dabei steht die dezentrale Datenverarbeitung im Vordergrund, mit der mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz erzielt werden kann. Inmitten dieser Entwicklung konnte sich der Global X Blockchain ETF (ISIN: IE000XAGSCY5) als Newcomer unter den Blockchain-ETFs etablieren und führt inzwischen sogar die Ein-Jahres Performance mit einem Wertzuwachs von mehr als 83 Prozent an. Insbesondere in den letzten drei Monaten wusste der erst im Januar 2022 in Irland aufgelegte Aktien-ETF mit einer zweistelligen Wertsteigerung zu überzeugen.

Die Herausforderungen einer jungen Branche

Trotz der vielversprechenden Wachstumsprognosen steht der Blockchain-Sektor vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Regulierungsfragen, Sicherheitsbedenken und die Volatilität der Kryptowährungen beeinflussen das Marktumfeld erheblich. Zudem sehen sich Unternehmen, die auf Blockchain setzen, einem verstärkten Wettbewerb bei technologischen Entwicklungen gegenüber.

Darüber hinaus wird immer wieder über Sicherheitsprobleme und Hackerangriffe auf Blockchain-basierte Systeme berichtet. Diese Faktoren könnten potenzielle Investoren abschrecken und das Wachstum der Branche bremsen. Dennoch zeigt die Nachfrage nach dezentralisierten Finanzlösungen und smarten Verträgen das große Potenzial der Blockchain-Technologie auf.

Staatliche Maßnahmen und Innovationsförderung

Als wesentlicher Treiber für das Wachstum im Blockchain-Sektor gelten staatliche Initiativen, die Innovationsführerschaft und Investitionen in neue Technologien anstreben. Verschiedene Länder, darunter auch Deutschland, erlassen Regelungen, die den Einsatz von Blockchain-Technologie fördern. Dies geschieht durch Forschungs- und Entwicklungsprogramme sowie durch Anreize für Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind.

Zudem setzen auch große Unternehmen vermehrt auf Blockchain-Lösungen zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse, was das Vertrauen der Investoren in den Sektor stärkt und zu einem weiteren Wachstum des Marktes führt.

Breite Abdeckung des Blockchain-Ökosystems

Die positiven Entwicklungen in der Blockchain-Technologie spiegeln sich in der Performance des Global X Blockchain ETF wider. Der ETF bildet den Solactive Blockchain V2 Index vollständig physisch ab und investiert weltweit in Unternehmen, die die signifikante Umsätze aus Blockchain-basierten Technologien generieren und dabei direkt oder indirekt vom Blockchain-Trend profitieren. Dazu zählen:

Anbieter von Blockchain-Infrastruktur

Entwickler von Blockchain-Anwendungen

Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte und Mining

Die Gesamtkostenquote (TER) des thesaurierenden Global X ETFs liegt bei akzeptablen 0,50 Prozent pro Jahr und das Fondsvolumen ist seit Jahresbeginn von 24 auf über 80 Millionen Euro angewachsen.

Nach einem schwierigen Start im Jahr 2022, als es gleich mal um rund 80 Prozent abwärts ging, konnte der Global X Blockchain ETF seit Januar 2023 deutlich an Wert zulegen. Über drei Jahre beträgt die Wertsteigerung mittlerweile gut 130 Prozent, das entspricht einer jährlichen Rendite von rund 32 Prozent. Der Wertzuwachs im laufenden Jahr mit mehr als 30 Prozent unterstreicht das starke Momentum im Blockchain-Sektor.

Top-Holdings und regionale Verteilung

Zu den führenden Unternehmen im Portfolio gehören bekannte Namen aus der Finanztechnologie, Software-Entwicklung und Krypto-Asset-Verwaltung. Über die Diversifikation innerhalb des Sektors können Anlegerinnen und Anleger von der Vielfalt der Möglichkeiten profitieren, die die Blockchain-Technologie bietet. Aktuell umfasst der ETF 27 Positionen. Die größten Einzelwerte sind:

Riot Platforms

Iren

Coinbase Global

Applied Digital

Tera Wulf

Die regionale Gewichtung zeigt mit rund 75 Prozent einen klaren Fokus auf die USA, gefolgt von Australien, Kanada und China.

Blockchain als strategische Beimischung

Die Blockchain-Technologie entwickelt sich zunehmend zu einer tragenden Säule der digitalen Infrastruktur. Der Global X Blockchain ETF bietet Anlegerinnen und Anlegern einen fokussierten Zugang zu einem der dynamischsten Technologietrends der Gegenwart.

Die breite Streuung über Regionen und Branchen, kombiniert mit einem klaren thematischen Fokus, macht den ETF zu einer attraktiven Beimischung in technologieorientierten Portfolios.

Die hohe Volatilität und das branchenspezifische Risiko sollten jedoch nicht unterschätzt werden. Die jüngste Kursrallye zeigt, dass Blockchain-Investments wieder verstärkt in den Fokus gerückt sind – mit entsprechendem Potenzial, aber auch erhöhtem Risiko.