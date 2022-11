Blockchain-Expertin Katharina Gehra bei „She Speaks Finance“ „Wir reden über eine maßgeblich höhere Sicherheit“

Echt, eindeutig und überprüfbar: Die Blockchain bietet viele Sicherheitsvorteile. Wie man in die Technologie investieren kann, welche Chancen sie bietet und warum die Energiediskussion unnötig bremst, erklärt Immutable-Insight-Gründerin Katharina Gehra bei „She Speaks Fiannce“.

© Dominik Marwede / Jessica Hunold

DAS INVESTMENT: Was ist die Blockchain genau und wozu wurde sie entwickelt?

Katharina Gehra: Bei der Idee hinter der Blockchain oder dem Problem, das sie lösen soll, geht es um die digitale Integrität. Die Frage: Wie kann eine digitale Datei fälschungssicher werden? Wenn du heute Google.com hacken und böse Inhalte draufstellen würdest, könnte man nicht beweisen, dass Google.com noch vor einer Stunde die ganz normale Suchmaske war, die wir täglich benutzen.

Geld und Wertsachen, die du verschickst, sind heute genauso kopierbar, wie ein PDF, das du per E-Mail-Anhang verschickst. Man könnte es zwar per Passwort schützen, aber du kannst nicht beweisen, dass diese Datei genau diese Datei ist. Und solange du das nicht kannst, kannst du ganz viele Sachen eben noch nicht ganz digitalisieren, sondern irgendwo hast du dann ein PDF, das du downloaden, unterschreiben und irgendwo hinschicken musst. Oder du musst dich irgendwo noch mal mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung oder einer Tan rumschlagen. Und das ist eben einer der großen Nachteile des Internets, wie wir es bisher gekannt haben.

Elektronische Dateien auf dezentraler Blockchain maßgeblich sicherer

So ähnlich wie ein Stück Papier durch eine Unterschrift von zwei Parteien und einem Notar zu einer Urkunde wird, obwohl es ein stinknormales Stück Papier ist, kann ein ganz normales Word-Dokument, das auf einer Blockchain gespeichert wird, nun aber auf einmal zu einer Urkunde werden. Es ist echt, es ist eindeutig und es ist überprüfbar. Und das ist eben die Besonderheit der Blockchain und eine ihrer Kernfunktionalitäten.

Im Deutschlandfunk habe ich mal das Beispiel gehört, dass eine elektronische Datei auf einer dezentralen Blockchain im Vergleich zu einer elektronischen Datei im heutigen Internet so viel sicherer ist, wie sich die Größe eines Sandkorns am Strand zur Größe des Erdballs verhält. Wir reden hier also über eine maßgeblich höhere Sicherheit. Und wenn man sich heute überlegt, welche Themen wir haben mit Cyber-Security und Cyberkrieg, dann ist es offensichtlich, warum die Blockchain so viel besser ist. Also kurz und knackig: Die Blockchain ist sicherer. Sie macht Transaktionen zwischen zwei Parteien möglich, ohne dass du einen Dritten brauchst.

Kannst du für den Laien einmal erklären, wie die Blockchain-Technologie funktioniert, damit man sich das vorstellen kann?

Katharina: Eine Blockchain, vereinfacht gesprochen ist eine Datenkette, die wir uns in einem Netzwerk teilen und in dem wir uns öffentlich einigen. In einem Prozess, bei dem es eben nicht einen zentralen, entscheidenden Player gibt, der festlegt, was die nächste, richtige Datei ist. Das heißt, wir sagen Google gestern war das, Google vorgestern war das. Und wenn wir jetzt Google verändern wollen, kann das nicht einfach einer von uns machen und hacken, sondern einer schlägt es vor und alle anderen müssen es bestätigen, bevor es Wirklichkeit wird.