Analystin und Portfoliomanagerin Bluebay erweitert ESG-Team

Bluebay Asset Management, Tochter der Royal Bank of Canada, hat das hauseigene ESG-Investmentteam weiter ausgebaut. Emma Whiteacre wird als Senior-ESG-Analystin das ESG-Investmentmanagement insbesondere zum Thema Klimawandel unterstützen. Mit Sitz in London berichtet sie an My-Linh Ngo, Leiterin ESG Investment und Portfoliomanagerin. Whiteacre war zuletzt als Länderanalystin und Vorsitzende des Responsible Business Committee bei der Beazley Group beschäftigt.

Die ebenfalls in London ansässige Elena Koycheva übernimmt die neu geschaffene Position der ESG Institutional Portfolio Managerin. Sie berichtet an Simon Chennell, Partner und Institutional Portfolio Manager. Koycheva arbeitet seit fast fünf Jahren bei Bluebay und war zuletzt in der Rolle als Senior RFP Writer im Global Business Development Team tätig, wo sie maßgeblich daran beteiligt war zu verdeutlichen, wie ESG-Kriterien in die Anlagestrategien von Bluebay eingebettet werden können.