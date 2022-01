Standort München Bluebay baut Deutschlandpräsenz mit Zugang von DJE Kapital aus

Der auf Fixed Income spezialisierte Asset Manager Bluebay ernennt Julian Müller zum Direktoren für die Geschäftsentwicklung. Er berichtet damit an Michael Wolfram, der den Vertrieb für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich verantwortet. Mit der Ernennung will Bluebay, das zu RBC Global Asset Management gehört, seine Deutschlandpräsenz weiter ausbauen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Bluebay deshalb nach eigenen Angaben mehrere Mitarbeiter in der Münchener Niederlassung eingestellt.



Müller kommt von DJE Kapital, wo er Vertriebsleiter für institutionelle Kunden war. Er begann seine Karriere im Jahr 2007 bei State Street Global Advisors in München und hält einen Master der Technischen Universität München sowie einen Bachelor-Abschluss in Business Administration der Bocconi Universität in Mailand.