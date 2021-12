Von Bfinance Bluebay holt Teamleiter für den Vertrieb

Der auf Fixed-Income-Strategien spezialisierte Anbieter Bluebay Asset Management vergrößert sein Vertriebsteam. Michael Wolfram kommt und wird zum Head of Institutional Sales Germany & Austria ernannt. Von München aus berichtet Wolfram an Viola Patock, Head of Northern Europe.

Vor dem Einstieg bei Bluebay war Wolfram als Direktor für die dach-Region bei der Beratungsgesellschaft Bfinance tätig, wo er sich auf die Geschäftsentwicklung und den Ausbau von Geschäftsbeziehungen mit Kunden aus den Bereichen Pensionen, Versicherungen, Kirchen und Stiftungen konzentrierte. In dieser Funktion beriet er seine Klienten unter anderem bei der Managerauswahl und der Portfolioimplementierung. Zuvor war er in leitenden Funktionen von Hamburg aus unter anderem bei der HCI Capital, der Sparkasse Harburg-Buxtehude und der Dresdner Bank tätig. Wolfram hat ein Zertifikat als Financial Risk Manager und ein Zertifikat als Chartered Alternative Investment Analyst.