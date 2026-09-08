Der MSCI-Emerging-Markets-Index wird immer stärker von wenigen Tech-Konzernen dominiert. Wie Anleger die Klumpenrisiken senken, erklärt Bluebay-Portfoliomanagerin Dijana Jelic.

Wenige Unternehmen dominieren breite Schwellenländer-Indizes - das kann zum Problem werden.

Noch vor wenigen Jahren galt China als Taktgeber der Schwellenländer. Im Jahr 2020 erreichte das Land zeitweise mehr als 43 Prozent Gewicht im MSCI Emerging Markets Index. Heute präsentiert sich der Index anders: Taiwan und Südkorea vereinen inzwischen gemeinsam fast die Hälfte des Indexgewichts auf sich, während Chinas Anteil deutlich zurückgegangen ist.

Grund ist der weltweite Boom der Künstlichen Intelligenz. Unternehmen wie TSMC, Samsung Electronics und SK Hynix bilden das Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur. Ihre Hochleistungschips und Speichertechnologien machen moderne KI-Anwendungen erst möglich. Umsatz, Gewinne und Börsenwert dieser Unternehmen konnten in den vergangenen Jahren erheblich zulegen. Allein TSMC steht Stand Juli 2026 für rund 15 Prozent des MSCI Emerging Markets Index. TSMC, Samsung Electronics und SK Hynix sind die wichtigsten Treiber der gesamten Benchmark.

Konzentration als Chance und Risiko

Die Marktkonzentration fällt ins Auge. Aktuell entfallen rund 35 Prozent des MSCI Emerging Markets Index auf lediglich fünf Unternehmen. Gleichzeitig hat weniger als ein Viertel aller Länder im Index den Durchschnitt in den vergangenen zwölf Monaten übertroffen – ein historisch ungewöhnlich niedriger Wert.

Diese Konzentration ist allerdings nicht ausschließlich Ausdruck übertriebener Euphorie. Anders als in manchen früheren Technologiezyklen wird sie von einem starken Gewinnwachstum getragen. Die führenden KI-Unternehmen stützen sich auf echte Wettbewerbsvorteile, hohe Eintrittsbarrieren und weltweite Technologieführerschaft.

Aus Anlegersicht bedeutet die Konzentration allerdings zugleich eine Herausforderung. Mit der Wertentwicklung eines einzelnen Titels steigt zugleich sein Indexgewicht. Passive Fonds müssen diese Entwicklung nachvollziehen und investieren zusätzliche Mittel in immer wieder dieselben Unternehmen. Eine mögliche Folge dieser Dynamik ist eine Rückkopplung, die die Konzentration noch weiter verstärkt und den Index zunehmend von der Breite des Markts entkoppelt.

Viele Anleger streben bei ihren Schwellenländer-Investments ein breit diversifiziertes Engagement über zahlreiche Länder, Branchen und Geschäftsmodelle an. Diesem Ziel entspricht der MSCI Emerging Markets Index immer weniger, wenn er sich zunehmend zu einem Technologieindex mit Schwerpunkt auf Nordasien entwickelt. Wer passiv investiert, trifft heute eine deutlich stärkere Wette auf den Erfolg weniger Halbleiterunternehmen, als vielen Anlegern bewusst sein dürfte.

Diversifikation lässt sich deshalb künftig weniger über einen spezifischen Index als vielmehr über die bewusste Kombination unterschiedlicher Anlagestile erreichen. Aktive Strategien können gezielt Unternehmen identifizieren, deren Fundamentaldaten überzeugen, die aber aufgrund ihrer geringen Indexgewichtung kaum Kapitalzuflüsse erhalten. Gerade in den Schwellenländern bewegen sich viele innovative Unternehmen außerhalb der gängigen Benchmarks. Sie können eine Möglichkeit bieten, strukturelle Trends frühzeitig zu erschließen und Klumpenrisiken zu reduzieren.

Passive Strategien stoßen an Grenzen

Für viele Investoren haben Indexfonds in den vergangenen Jahren überzeugende Ergebnisse geliefert. Doch gerade in einem Markt mit hoher Konzentration zeigen sich auch ihre Grenzen. Ein passiver Emerging-Markets-ETF muss den größten Gewinnern zwangsläufig immer mehr Gewicht einräumen. Damit sinkt automatisch das Gewicht anderer Unternehmen im Fonds, deren langfristiges Potenzial möglicherweise noch gar nicht vollständig erkannt ist.

Gerade in Schwellenländern ist das Anlageuniversum jedoch deutlich breiter, als die großen Benchmark-Schwergewichte vermuten lassen. Zahlreiche mittelgroße Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Ausbau. Sie beschäftigen sich etwa mit Halbleiterdesign, Stromversorgung und Kühlung, mit Netzwerktechnik, Prüf- und Messtechnik oder mit industrieller Automatisierung. Obwohl viele dieser Unternehmen im Index bislang nur eine untergeordnete Rolle spielen, könnten sie zu den Gewinnern der nächsten Entwicklungsphase zählen.

Diese Phase des KI-Booms dürfte deutlich breiter ausfallen als die erste, die von Infrastruktur-Anbietern dominiert wurde. Langfristig dürfte sich das Chancenfeld erweitern, so wie sich im historischen Vergleich auch andere Technologien entwickelt haben. Viele der attraktivsten Investmentchancen entstanden in der Vergangenheit nicht unbedingt bei den dominierenden Plattformen selbst, sondern bei Unternehmen, die von den nachgelagerten Investitionen profitierten. Übertragen auf das KI-Zeitalter besteht eine große Chance für Unternehmen, die es schaffen, künstliche Intelligenz erfolgreich in Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zu integrieren und daraus nachhaltige Gewinne zu erzielen.

Dabei steht noch gar nicht fest, wer langfristig zu den Gewinnern gehört. In einigen Bereichen dürfte zunehmender Wettbewerb zu sinkenden Margen führen, und andere Unternehmen könnten durch technologische Innovation verdrängt werden. Aus Investorensicht scheint deshalb eine sorgfältige Einzeltitelauswahl erfolgversprechender als die reine Orientierung an einer Benchmark.

Chancen jenseits von KI

Der starke Fokus auf Technologie zieht automatisch die Aufmerksamkeit der Anleger von anderen Bereichen der Schwellenländer ab. Gute Finanzdienstleister oder Konsumgüterhersteller erscheinen heute im historischen Vergleich attraktiv bewertet. Viele von ihnen weisen solide Eigenkapitalrenditen auf und können langfristig orientierten Anlegern interessante Diversifikationsmöglichkeiten bieten.

Hinzu kommen strukturelle Entwicklungen, die über den KI-Zyklus hinausreichen. So sorgen beispielsweise Reformen der Corporate Governance in Südkorea für eine stärkere Ausrichtung auf Aktionärsinteressen und könnten die Attraktivität des dortigen Aktienmarktes zusätzlich erhöhen. Gleichzeitig gewinnen viele Schwellenländer an wirtschaftlicher Eigenständigkeit. Ihre Entwicklung wird zunehmend durch Binnenkonsum, Innovation und regionale Nachfrage gestützt.

Künstliche Intelligenz gestaltet die Schwellenländer um und führt in den gängigen Benchmarks zur Konzentration einiger weniger Tech-Werte. Diese Entwicklung erhöht die Abhängigkeit von einer kleinen Zahl von Unternehmen. Für Investoren sollte diese Entwicklung ein Grund sein, einen Blick über den Index hinaus zu werfen, Chancen jenseits der bekannten Schwergewichte zu nutzen und Konzentrationsrisiken gezielt zu steuern.