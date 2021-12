Blumenerde-Firma Diese Aktie verzeichnet 31 % Kursplus dank Marihuana-Wette

Scotts begab sich in den vergangenen 18 Monaten auf eine ausgedehnte Einkaufstour. Das Unternehmen schluckte führende Firmen, die Spezialdünger, Beleuchtungsanlagen und andere Materialien für Hydrokulturen anbieten - die Innenraummethode, die von US-Marihuana-Anbauern bevorzugt wird.

Umfragen in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Massachusetts, Maine, Nevada und Arizona legen den Schluss nahe, dass dort Referenden erfolgreich sein werden, durch die sich die legale Marihuana-Nutzung bald dramatisch ausweiten dürfte.

Allein Kalifornien könnte die 6 Mrd. Dollar schwere legale Marihuana-Branche der USA verdreifachen, falls die Wähler dort im kommenden Monat eine Freizeit-Nutzung absegnen. Das geht aus einer Studie von Cowen & Co. hervor, die am 12. September veröffentlicht wurde.

"Marihuana-Wachstums-Story"

"Dies wird als seine Marihuana-Wachstums-Story gesehen", sagt Analyst Ivan Feinseth von Tigress Financial Partners LLC in New York.