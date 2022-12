Interview mit Florian Uleer „Mein Anliegen ist es, unsere Präsenz in Europa spürbar auszubauen“

Herr Uleer, seit Mai 2022 sind Sie Leiter des europäischen Wholesale-Vertriebs von Columbia Threadneedle Investments. Auf welche Erfolge würden Sie in fünf Jahren gern zurückschauen?

Florian Uleer: In den kommenden fünf Jahren möchte ich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden gerne weiter ausbauen – und das von mir verantwortete Geschäft in Europa verdoppeln. Dabei ist die Integration der BMO GAM-Unternehmensgruppe ein bedeutender Meilenstein. In den kommenden Jahren wird sich das volle Potenzial, das in der Übernahme steckt, gezeigt haben – eine höhere Wertschöpfung für unsere Kunden durch ein breiteres Produktangebot, eine starke Marke, die fest verankert und etabliert ist, und ein starkes Team, das weltweit auf die verschiedenen Kundenbedürfnisse eingeht. Dabei ist mein großes Anliegen natürlich, unsere Präsenz in Europa spürbar auszubauen. Mit den erweiterten Fähigkeiten unserer Organisation sind wir dafür bestens gerüstet.

Wird Nachhaltigkeit bei Columbia Threadneedle Investments in einigen Jahren immer noch eine so große Rolle spielen wie derzeit?

Uleer: Ich bin zuversichtlich, dass sich in den kommenden fünf Jahren im Markt herumgesprochen haben wird, dass unsere Kompetenzen im Bereich nachhaltiges Investieren ein hohes Niveau haben. Bereits vor der Integration war Nachhaltigkeit fester Bestandteil unseres Anlageprozesses. Gemeinsam können wir aber noch mehr erreichen. So schaffen wir Wert durch das Vorantreiben echter Veränderungen mithilfe von Active Ownership, und der Entwicklung von innovativen und kundenspezifischen Lösungen für verantwortungsbewusstes Investieren. Ein Indikator, dass unser Angebot auch für international tätige Private Banking-Einheiten relevant und attraktiv ist, sehen wir am Beispiel einer renommierten Schweizer Privatbank die uns für die Auflegung eines wirkungsorientierten Aktienfonds in ihrer globalen Vermögensverwaltungsselektion mandatiert hat. Der nach Artikel-9 klassifizierte Fonds trifft mit dem Dreiklang aus „avoid, invest, improve“ den Kern nachhaltiger Kapitalanlagen. Ich denke dabei aber auch an reo®, dem Responsible Engagement Overlay Management, das wir großen Kapitalsammelstellen und Investoren anbieten.

Einen hohen Stellenwert für mich hat auch das Thema Diversity. Wir gehen bereits seit 2015 sehr offensiv mit Gender Diversity um, und haben uns mit den von uns entwickelten Gender Action Plan kontinuierlich entwickelt. 2027 wird solch ein Plan hoffentlich nicht mehr nötig sein.

Welche Herausforderungen zeigen sich, gerade auch angesichts des schwierigen aktuellen Umfelds?

Uleer: Das Jahr 2022 ist geprägt durch den Ukraine-Krieg, nach wie vor gestörte Lieferketten, hohe Inflation, steigende Energiepreisen und die Zinswende. Einigen Ländern in Europa könnte sogar eine Rezession bevorstehen. Als Konsequenz korrigierten die Märkte beinahe über alle Anlageklassen hinweg und sind äußerst volatil. Als langfristige Investoren sind wir davon überzeugt, dass die aktuellen Bewertungen auch Chancen bieten. Unser Fokus auf Qualitätstitel hat sich bislang bezahlt gemacht und wird in den kommenden Monaten und Jahren noch wichtiger. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass man durch gekonntes, aktives Management langfristig nachhaltige Performance erzielen kann. Und dass man das Premium von Aktien vor allem langfristig erwirtschaftet. Nach einer langen Niedrigzinsphase geht es nun aber auch darum, mit unseren Kunden über die sich neu ergebenden Chancen am Rentenmarkt und auch in Multi Asset zu sprechen.

Was ist schon gut gelungen?

Uleer: Durch die Übernahme der BMO GAM-Unternehmensgruppe, die wir im Juli technisch abgeschlossen haben, ist der Grundstein für den Ausbau unserer Präsenz gelegt. In meinen Augen ist die Akquisition zu 100 Prozent komplementär. Meine Aufgabe ist es jetzt, das weiter gestärkte Angebot der Gruppe auch bei unseren Kunden bekannt zu machen. Dabei gilt es, den spezifischen Bedarf der Kunden in Erfahrung zu bringen, um anschließend ein passendes, überzeugendes Angebot machen zu können.

Welche Unterschiede beim Anlageverhalten fallen Ihnen innerhalb Europas auf?

Uleer: Das Anlageverhalten – und die Kundenbedürfnisse – innerhalb Europas sind sehr individuell. In Südeuropa beispielsweise ist der Anteil des Wholesale-Geschäfts am Gesamtgeschäft spürbar größer als im Norden. Und in Spanien ist die Nachfrage nach Niedrigrisikoprodukten höher, vor allem aus dem Bereich Fixed-Income, als dies zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. In der Schweiz wiederum ist die Nachfrage generell nach Nicht-OGAW, also „alternativen“ Produkten größer als in anderen Ländern. Jede Region hat ihre Besonderheiten und diese gilt es bestmöglich zu verstehen. Bei uns steht immer die Frage im Vordergrund, was die gemeinschaftlichen Kundenwünsche sind und was die beste gemeinschaftliche Antwort von uns in Produkthinsicht dafür ist. Dafür ist entscheidend, was die Gemeinsamkeiten und was die Besonderheiten der Regionen sind. Ich übe meine neue Rolle als Leiter des europäischen Wholesale-Vertriebs seit Mai 2022 aus. In der kurzen Zeit habe ich inzwischen alle europäischen Büros besuchen dürfen. Aber es braucht noch viel mehr als das. Deshalb bin ich glücklich, für jedes Land einen Länderchef oder eine Länderchefin zu haben, die mir helfen, das Geschäft noch besser zu verstehen. Natürlich besuche ich auch regelmäßig die größten Kunden in den Regionen, um so aus erster Hand zu erfahren, was die speziellen Kundenbedürfnisse sind.

Gibt es etwas, was spezifisch für Anleger in Deutschland ist? Welche Bedürfnisse und Vorlieben haben Anleger hierzulande?

Uleer: In Deutschland stieg die Nachfrage nach unseren aktiven Investmentlösungen in Qualitätsunternehmen generell kontinuierlich an. Insbesondere im aktuellen Marktumfeld bewährte sich unser langfristiger Investmentansatz in Qualitätsunternehmen. Wir investieren in Unternehmen mit soliden Bilanzen und Wettbewerbsvorteilen, die dank ihrer Preissetzungsmacht auch in Zeiten steigender Inflation sehr gut abschneiden. Dazu zählen unter anderem unser Threadneedle (Lux) Global Focus, der Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies oder der Threadneedle (Lux) European Select. Rentenseitig erhielten insbesondere unser Threadneedle (Lux) European High Yield Bond und unser Investment-Grade-Angebot viel Zuspruch. Der Fokus auf unsere Kernstärken, aktives Management und erstklassigen Service trägt wesentlich zu unserem großen Erfolg in Deutschland bei.

Wie hat sich die Produktpalette mit der Übernahme der BMO GAM-Unternehmensgruppe verändert und welche Themen und Produkte werden derzeit besonders nachgefragt?

Uleer: Durch die Übernahme der BMO GAM-Unternehmensgruppe hat sich unsere Marktposition in Deutschland deutlich verändert. Unsere Kunden profitieren von einer größeren Auswahl, da das Angebot von Columbia Threadneedle und BMO wie erwähnt weitgehend komplementär ist. Zum einen ist unser Angebot für institutionelle Investoren durch die alternativen Anlagen der BMO GAM-Unternehmensgruppe, insbesondere im Bereich Immobilien, deutlich interessanter geworden. Zum anderen gewinnen wir die Expertise im Solutions-Bereich zur Beratung von verbindlichkeitsorientierten und nach Solvency II regulierten institutionellen Investoren. Darüber hinaus können wir zusammen unsere Expertise im Bereich verantwortungsvolles Investieren und Nachhaltigkeit weiter ausbauen. Auch bei den kombinierten Assets under Management bewegen wir uns in Deutschland nun in einer neuen Gewichtsklasse.

Könnten Sie diesen Punkt näher erläutern?

Uleer: Wie gesagt können wir jetzt auch im Bereich nachhaltiger Anlagestrategien nicht nur sämtliche Kundenanforderungen bedienen, sondern sie aktiv auf ihrer Transformation begleiten.

Was wir ergänzend in den Fokus stellen werden, werden Alternative Investments sein. Das werden marktneutrale Strategien sein, die unabhängig vom Zinsanstieg sind. Oder es werden Asset-Klassen wie Immobilien sein, die krisenresistenter als andere sind. Hier ist die Nachfrage gestiegen und wird weiter steigen. Je volatiler die Märkte sind, desto stärker legt die Nachfrage nach Alternativen Investments zu. Wir haben jetzt die Gelegenheit, uns bei vielen unserer großen Vertriebspartner als One-Stop-Shop zu positionieren. Wir werden dazu noch weiter in die Betreuung unserer Kunden und Services investieren.

Der Markt wird immer herausfordernder: Wie müssen sich die Verkaufsstrategien in Zukunft anpassen?

Uleer: Wenn wir eines an den Kapitalmärkten gelernt haben: Jede Zeit hat ihre eigenen Krisen. Es kommt darauf an, wie man mit solchen Krisen umgeht. Wir besinnen uns stets auf unsere Kernstärken, aktives Management und erstklassigen Service. Dass wir gut mit Krisen umgehen können, hat zuletzt die Pandemie bewiesen. Dank der Flexibilität unserer Kunden und unseres Hauses konnten wir die Pandemie-Jahre positiv abschließen. Seitdem haben wir verbesserte digitale Formate, welche inzwischen ein fester Bestandteil bei uns sind. Regelmäßige Webinare, Konferenzen und Einzelgespräche mit Videotelefonie sind inzwischen völlig normal. Unser Vertrieb und Portfoliomanagement steht unseren Kunden dadurch zeitlich noch flexibler für Gespräche und aktuelle Markteinschätzungen zur Verfügung. Mit der schrittweisen Öffnung treffen wir unsere Kunden nun natürlich auch endlich wieder persönlich, meines Erachtens ein nicht ersetzbarer Teil einer Kundenbeziehung. Die Kombination aus beiden Welten funktioniert bei uns sehr gut und wird auch so fortgeführt werden. Auch jetzt kommt es darauf an, unseren Kunden zuzuhören. Wie nehmen sie das Umfeld wahr? Was brauchen sie? Wir erleben gerade ein Revival von Fixed-Income- und Multi-Asset-Strategien. Darauf stellen wir uns ein.

Nach einem anstrengenden Arbeitstag – was machen Sie gern in Ihrer Freizeit?

Uleer: In den vergangenen Wochen und Monaten durfte ich viel in Europa reisen, und die vielen guten Gespräche mit unseren Kunden und Kollegen bereiten mir unverändert Freude.

Nach einer längeren Geschäftsreise oder einem anstrengenden Arbeitstag ist es wichtig, den Akku auch wieder aufzuladen. Als glücklich verheirateter Vater von zwei kleinen Kindern geht das für mich am allerbesten zusammen mit der Familie.