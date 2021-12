BN & Partner managt eigenen Dachfonds

Der deutsch-schweizerische Vermögensverwalter BN & Partner bringt seinen ersten Dachfonds an den Markt: Der neue AHF Global Select (WKN A0NEBC) setzt offensiv auf zukunftsträchtige Märkte aus der ganzen Welt. Dazu investiert Portfoliomanager Helmut Fickenwirth vor allem in Aktienfonds für bestimmte Anlageregionen. Aktuell ist mehr als die Hälfte des Fondsvermögens in Asien und den Schwellenländern investiert.Der Fonds wurde von der Fondsgesellschaft Universal-Investment (UI) für BN & Partner aufgelegt. Der Investmentmanager und Anbieter eines Haftungsdachs für Finanzvermittler betreut bereits drei andere Fonds der UI. Der Global Fonds (WKN: A0B5LC), US-Insight (WKN: A0JEKW) und der Securvario Global (WKN: A0M13U) investieren aber vor allem in Einzeltitel.Den Fondsvertrieb übernimmt die AHF Group Anlageberatung und Finanzdienstleistungen aus dem oberfränkischen Arzberg. Der Ausgabeaufschlag liegt bei bis zu 5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,7 Prozent. Außerdem wird eine 10-prozentige Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds im Plus liegt und seinen Vergleichsindex MSCI World schlägt.