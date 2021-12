BN & Partner startet Rohstofffonds

Der Vermögensverwalter BN & Partner legt den Rohstofffonds BN & Partner Platinum Fund (WKN: A0M S17) auf. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe.



Den Schwerpunkt der Investitionen legt Fondsmanager Michael Heim von BN & Partner Nous Vision auf Edelmetalle, die aktuell bis zu 50 Prozent des Portfolios ausmachen und dem Energiesektor mit einem Fondsanteil von rund 10 Prozent. Etwa 18 bis 20 Prozent hält Heim liquide.



Bei den Regionen konzentriert sich Heim momentan auf Kanada mit einem Anteil von 37 Prozent am Portfolio. Zudem ist Australien mit 10 Prozent und Südafrika mit 9 Prozent vertreten. Der Rest ist global verteilt.



Der Ausgabeaufschlag beträgt drei Prozent. Für die Verwaltung werden pro Jahr 2 Prozent an Gebühren erhoben.