Das Haftungsdach BN & Partners bekommt eine zweite Vorständin. Sie ist in der weiteren Unternehmensgruppe schon ein alter Hase.

Marion Kornmayer wurde in den Vorstand der Gesellschaft BN & Partners Capital berufen. Die 39-Jährige bildet künftig gemeinsam mit Mirko Siepmann die Doppelspitze des Haftungsdachs, wie das Unternehmen mitteilt.

Langjährige Karriere in der Fondsnet-Gruppe

Kornmayer ist seit 2007 innerhalb der Fondsnet-Gruppe tätig und hat seitdem verschiedene Schlüsselpositionen übernommen, darunter war sie „Leiterin Provisionen“ und Vorständin der IT-Tochter „Foo“. Zuletzt leitete sie das operative Investmentgeschäft der Fondsnet-Gruppe. Gleichzeitig saß sie im Aufsichtsrat des Haftungsdachs BN & Partners Capital. Marion Kornmayer ist die Ehefrau von Georg Kornmayer, der dem Maklerpool Fondsnet vorsteht.

„Ich freue mich sehr, mit Marion Kornmayer künftig die Führung der BN & Partners Capital AG gemeinsam zu gestalten“, erklärt Mirko Siepmann, der bis dato allein das Haftungsdach führte. Die neue Co-Vorständin Kornmayer bringe „eine enorme Fachkenntnis, Entscheidungsstärke und strategische Weitsicht“ mit.

Fokus auf strategische Weiterentwicklung

Kornmayer selbst sagt anlässlich ihres Antritts: „Mein Ziel ist es, das Haftungsdach konsequent weiterzuentwickeln und die strategische Weiterentwicklung unseres Hauses aktiv voranzutreiben.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Haftungsdach BN & Partners Capital künftig mit einer Doppelspitze zu führen, sei auch eine strategische Entscheidung, heißt es aus der Firmengruppe. Man wolle das Dienstleistungsangebot für Berater und Partnerunternehmen weiter auszubauen und operativ effizienter arbeiten.

Über BN & Partners Capital

BN & Partners Capital gehört zur Reuss Private Group, zu der auch der Maklerpool Fondsnet gehört. Die Reuss Private Group arbeitet im deutschsprachigen Raum nach eigenen Angaben mit mehr als 1.800 unabhängigen Finanzdienstleistern als Geschäftspartner zusammen. Mit ihren 150 Mitarbeitern betreut sie ein Vermögen von rund 35 Milliarden Euro (Stand: 4. Quartal 2024).