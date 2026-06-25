BNP Paribas Asset Management bringt vier aktiv verwaltete ETFs auf den Markt und will damit Strategien anbieten, die bisher nur über strukturierte Finanzprodukte zu haben waren.

BNP Paribas Asset Management erweitert sein ETF-Angebot und hat vier aktiv verwaltete Strategien auf Xetra gelistet. Dahinter steckt die Kooperation zweier Geschäftsbereiche: BNP Paribas Global Markets bringt Expertise in quantitativen Anlagestrategien, eigenentwickelte Modelle sowie ein tiefgreifendes Verständnis der Derivate-Märkte mit ein. BNP Paribas Asset Management ergänzt dies durch eine leistungsfähige Infrastruktur, Kompetenz im Bereich Strukturierung und Expertise im Portfoliomanagement.

Strategien strukturierter Finanzprodukte

Claus Hecher, Leiter ETF Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management, kommentiert: „Mit unserer systematischen Anlageexpertise und unseren eigenentwickelten Modellen erweitern wir den Zugang zu Strategien, die bisher nur über strukturierte Finanzprodukte verfügbar waren.“

Zwei der vier neuen ETFs verfolgen einen Absolute-Return-Ansatz. Der BNP Paribas Easy Global Equity Long Short (ISIN: LU3307220965) hat eine modellgesteuerte Strategie mit dem Ziel, absolute Renditen zu erzielen. Er hält durch synthetische Long- und Short-Aktienpositionen ein moderates Engagement an den globalen Aktienmärkten aufrecht. „Die Strategie basiert auf dem MSCI-Barra-Multi-Faktor-Framework und eignet sich besonders dazu, das risikobereinigte Renditeprofil in volatilen Marktphasen zu verbessern“, so Hecher.

Der BNP Paribas Easy Managed Futures (ISIN: LU3307218399) strebt mittelfristig positive Renditen bei moderater Volatilität an. Er investiert mithilfe einer systematischen Allokationsmethode in einen diversifizierten Long- und Short-Korb aus Terminkontrakten und Forward-Instrumenten verschiedener Anlageklassen. Der systematische CTA-Ansatz eignet sich besonders zur Diversifizierung eines klassischen Aktien-Anleihen-Portfolios.

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Die beiden ertragsorientierten ETFs funktionieren anders. Der BNP Paribas Easy Equity Premium Income (ausschüttend: LU3307219793/thesaurierend: LU3307219520) zielt auf Erträge und Kapitalwachstum ab. Die Strategie baut ein Portfolio aus Optionen auf wichtige Aktienindizes auf, das Prämien in steigenden, stabilen oder leicht rückläufigen Märkten generiert.

Der BNP Paribas Easy European Equity Buffer (ausschüttend: LU3307215700/thesaurierend: LU3307215619) wiederum bietet ein Long-Engagement im Euro Stoxx 50. Die Strategie kombiniert ein vordefiniertes Absicherungsniveau gegen Kursverluste mit einer Obergrenze für potenzielle Kursgewinne – beide Parameter werden für einen Zeitraum von einem Jahr festgelegt.

Tabelle: Kennzahlen der neuen ETFs im Überblick

Bildquelle: BNP Paribas AM

[1] OOC: Laufende Gebühren zum im Dokument genannten Datum, gerundet auf zwei Dezimalstellen. Es ist ratsam, die aktuellen Verwaltungsgebühren dem aktuellen Prospekt zu entnehmen. Die Gebühren werden auf ein Jahr hochgerechnet; die aktuelle Höhe wird zum Auflegungsdatum des ETF geschätzt.

[2] SRI: Der „Summary Risk Indicator“ wird auf einer Skala von 1 bis 7 ermittelt (wobei 7 die höchste Risikostufe darstellt). Er wird regelmäßig neu berechnet und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Aktive ETFs sollen einen Schwerpunkt im neuen Strategieplan von BNP Paribas Asset Management bilden. Bis 2030 strebt das Unternehmen Nettozuflüsse von mehr als 100 Milliarden Euro und mehr als 75 neue Produkte an. Die vier ETFs sind seit dem 24. Juni 2026 auf Xetra gelistet, werden in Euro gehandelt und sind nach Artikel 6 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.