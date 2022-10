Zusammen mit dem CFA Institute BNP Paribas AM bietet kostenlosen Kurs für ESG-Investing

Wie können Investoren dazu beitragen, den Klimawandel einzudämmen? Lässt sich auch auf gesellschaftlicher Ebene nachhaltig anlegen? Wie werden Investments auf ihre Nachhaltigkeit abgeklopft? Und wie lassen sich ESG-Konzepte mit Substanz von unfundiertem Greenwashing unterscheiden?

All diese Fragen will eine Webinar-Reihe beantworten. Der rund zweistündige Online-Kurs „Sustainable Investing Primer“ ist in Gemeinschaftsarbeit des Asset Managers BNP Paribas AM mit dem CFA Institute entstanden. Als E-Learning-Angebot steht er für Kunden und Mitarbeiter von BNP Paribas auf der hauseigenen E-Learning-Plattform kostenlos zur Verfügung.

Die Investment-Academy-Plattform von BNPP versorgt Interessierte seit vielen Jahren mit Investment-Know-how zu unterschiedlichen Themen. Nachhaltigkeit kommt nun neu hinzu. „ESG und Nachhaltigkeit gehören in der Finanzwelt heute zum ‚Daily Business‘. Kompetenzen zu nachhaltigem Investieren werden dabei für Finanzprofis zu einem Muss“, erläutert Hagen Schremmer, Chef von BNP Paribas AM Deutschland, die Idee dahinter.

„ESG hat zunehmend Einfluss darauf, wo Menschen arbeiten, was Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen und wo Anlegerinnen und Anleger investieren,“ ergänzt Richard Fernand, Leiter Kurs- und Zertifikate-Management Professional Learning beim CFA Institute.

Interessierte Investmentprofis können sich direkt bei der Gesellschaft melden und erhalten dort die Zugangsdaten.