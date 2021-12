Von Columbia Threadneedle BNP Paribas AM holt globale Chefin für den Bereich Multi Asset

BNP Paribas Asset Management hat Maya Bhandari zur globalen Leiterin des Multi-Asset-Bereichs ernannt. Sie wird ab 1. November 2021 von London aus arbeiten und an Denis Panel, Spartenchef Multi-Asset, Quantitative & Solutions, berichten.

Sie soll den Investmentprozess des Hauses stärken und auf die Erzielung konsistenter und hoher Renditen für die Kunden ausrichten. Auch die Integration von nachhaltigen Aspekten gehört zu ihren Aufgaben.

Bhandari war zuvor bei Columbia Threadneedle tätig. Dort verantwortete sie als Geschäftsführerin im Multi-Asset-Portfolio-Bereich mehrer Wachstums-, Multi-Asset-Income- und institutionelle Mandate. Davor arbeitete sie bei der Citigroup in der Abteilung Global Macro & Asset Allocation. „Maya ist eine anerkannte Multi-Asset-Portfoliomanagerin und bringt eine Fülle von Fachkenntnissen im Bereich des Cross-Asset-Investing mit", sagt Panel. Bhandari studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Edinburgh und Internationale Beziehungen an der Universität Cambridge.