Im April BNP Paribas AM mit neuer Leiterin globale Aktien

BNP Paribas Asset Management erhält eine neue Leiterin globale Aktien. Ab dem 4. April wird Nadia Grant in dieser Position arbeiten. Sie wird vom Standort London aus tätig sein. Grant soll für das Team globale Aktien in London und Paris zuständig sein und an Guy Davies berichten. Davies ist Investmentchef für den Bereich Fundamental Active Equities bei BNP Paribas AM.

Grant blickt auf eine 22-jährige Karriere in der Finanzbranche zurück. Sie war zuvor als Portfoliomanagerin bei der Capital Solutions Group tätig und verantwortete dort globale Multi-Asset-Strategien. Sie bringt außerdem Erfahrung von Columbia Threadneedle, J.P. Morgan und J.P. Morgan Asset Management mit.

Gleichzeitig mit Grants Ernennung gibt die Gesellschaft bekannt, dass Grants zukünftiger Vorgesetzter Guy Davies zusätzlich in die Position des Vize-Anlagechefs bei BNP Paribas AM aufrücken soll. Er wird weiter von London aus tätig sein und in der neuen Funktion an den globalen Anlagechef Rob Gambi berichten. Zusammen mit Gambi wird Davies für die hauseigene Investmentplattform zuständig sein.

Davies hat in der Vergangenheit bereits eine Plattform für thematische Investments bei BNP Paribas AM aufgebaut.