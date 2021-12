Ehemaliger DWS-Manager BNP Paribas Asset Management baut Wholesale-Vertrieb aus

Die Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management holt Benjamin Binzer in ihr Vertriebsteam. Der 32-Jährige werde ab Januar 2021 im Wholesale-Segment Vertriebspartner und Vermögensverwalter vom Standort Frankfurt aus betreuen. Er berichtet an Tanja Gudjons, Leiterin Wholesale-Vertrieb.

Binzer arbeitete zuvor seit 2018 im Vertrieb der DWS. Seine Karriere begann 2014 bei der DZ Bank in Frankfurt, für die er im Segment Kapitalmärkte institutionelle Kunden tätig war. Binzer hält einen Master of Science in Management der Universität Hohenheim.

Mit Binzers Verpflichtung baut der Asset Manager sein Deutschlandgeschäft weiter aus. Vor allem im Abverkauf von aktiv und nachhaltig verwalteten Fonds an Vermögensverwalter und Privatanleger sieht das Unternehmen sehr gute Chancen für Wachstum, so Hagen Schremmer, Deutschland-Chef von BNP Paribas Asset Management.