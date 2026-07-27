Der Asset Manager der französischen Großbank holt einen Vertriebsberater für ETFs. Ljupche Petrovski kommt von der Dekabank und startet in Frankfurt. Seine Aufgaben.

Ljupche Petrovski startet bei BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) als Berater (Senior Sales Manager) für den Vertrieb von ETFs in Frankfurt. Er ist für den deutschen Markt zuständig. Petrovski berichtet an Claus Hecher.

Hecher ist Leiter Geschäftsentwicklung für ETFs & Index-Lösungen in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz sowie den nordischen Ländern. Hecher musste im ersten Quartal 2026 auf zwei Teammitglieder verzichten, wie im April bekannt wurde.

Petrovskis Kernaufgabe ist das Wachstum des ETF-Geschäfts mit dem Ziel, BNPP AM als einen führenden Anbieter im deutschen Markt zu etablieren. Er soll ETFs an zusätzliche, institutionelle Kunden verkaufen und die bestehenden Kunden betreuen.

Petrovski kommt von der Dekabank, wo er als Vertriebsberater für institutionelle Kunden (Senior Institutional Sales) für strukturierte Finanzierungen, Derivate und Risikomanagement-Lösungen bei Kapitalmarkttransaktionen tätig war. Weitere Karrierestationen in diesem Gebiet waren die Standard Chartered Bank, die Eurex, die Deutsche Bank und die Commerzbank.

Strukturierte Produkte und Derivate für institutionelle Anleger im Blick

„Die Erfahrung von Ljupche Petrovski mit strukturierten Produkten und Derivaten verbunden mit seiner Kenntnis der spezifischen Bedürfnisse institutioneller Anleger wird für das Wachstum unseres Geschäfts in diesem Markt sehr wichtig sein,“ kommentierte Hecher.

BNP Paribas Asset Management startete im Juli 2025 seinen ersten Geldmarkt-ETF, den BNP Paribas Easy EUR Overnight ETF Acc (ISIN: LU3025345516). Der Asset Manager verwaltet nach eigenen Angaben rund 1,6 Billionen Euro. Der französische Vermögensverwalter gehört zur Großbank BNP Paribas und hat Standorte in 35 Ländern. Zum Jahresende 2025 integrierte der Konzern Axa Investment Managers, den Asset Manager des französischen Versicherers.