Zwei langjährige Mitglieder des ETF-Teams verlassen BNP Paribas Asset Management auf eigenen Wunsch. Wohin es die beiden zieht, ist noch offen.

Bei BNP Paribas Asset Management stehen personelle Veränderungen im ETF-Team an. Benjamin Ertler und Martin Rink verlassen das Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie DAS INVESTMENT aus Marktkreisen erfuhr. BNP Paribas Asset Management bestätigte die Abgänge auf Nachfrage der Redaktion.

Neubesetzung noch unklar

Ertler kam von MSCI zu BNP Paribas AM und arbeitete dort mehr als vier Jahre als Senior Sales Manager für ETF & Index Solutions. Rink stieß seinerzeit von der Deutschen Bank zum Unternehmen und war über sieben Jahre als Senior Sales Manager tätig. Wohin es die beiden zieht, ist derzeit nicht bekannt. Für Kunden ändert sich durch die Abgänge nichts. Das Unternehmen sucht derzeit extern nach Nachfolgern.