Wiederverwenden statt Wegwerfen

Im Mittelpunkt der Kreislaufwirtschaft steht der verantwortungsbewusste Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Dabei geht es nicht nur darum, eine Menge Müll zu vermeiden, vielmehr wird damit eine Abkehr von der noch immer dominierenden Wegwerfgesellschaft angestrebt.

Das klassische Wirtschaftsmodell, bei dem auf die Produktion und Verwendung letztlich nur noch das Wegwerfen von Produkten folgt, hat längst ausgedient. Denn neben der inzwischen auf ein bedrohliches Maß angewachsenen Umweltverschmutzung, steht die Menschheit vor weiteren Herausforderungen: Während die natürlichen Ressourcen kontinuierlich schwinden, steigt die Weltbevölkerung stetig an. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Missverhältnis. Die Kreislaufwirtschaft hingegen bietet ein regeneratives System, in dem Ressourcen- und Energieverbrauch durch Einsparungen, Wiederverwertungen und Instandhaltung minimiert werden können.

Inzwischen setzen immer mehr Unternehmen auf nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen. Über eine bewusste Reduzierung von Abfällen kann schon bei der Produktion zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beigetragen werden. Darüber hinaus können viele Produkte am Ende ihrer Nutzungszeit auch noch anderweitig wiederverwendet oder recycelt werden, sodass daraus ein weiterer Nutzen entsteht. Ebenso lässt sich der Einsatz natürlicher Ressourcen bereits über die Auswahl und Verwendung von Materialien im Sinne einer ökonomischen und ökologischen Kreislaufwirtschaft vom Anfang bis zum Ende der Wertschöpfungskette planen und optimieren.

Unternehmen, denen es gelingt, den eigenen Verbrauch, die Verschwendung von Ressourcen und die Produktion von Abfall nachhaltig zu begrenzen, können langfristig nicht nur ihre Kosten senken, vielmehr können sie nachhaltigere Wertschöpfungsketten schaffen und wirtschaftliche Vorteile daraus ziehen. Die Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) gilt als ein wichtiger Hebel für eine nachhaltigere Welt und bietet sich für Anleger an, die mit ihren Investitionen auf das aussichtsreiche Zukunftsthema setzen wollen.

Führende Unternehmen der Kreislaufwirtschaft

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders ETF (ISIN: LU1953136527) führt mit einem Fondsvolumen von mehr als 660 Millionen Euro das Segment der Kreislaufwirtschaft-ETFs mit großem Abstand an. Der vor gut fünf Jahren im April 2019 in Luxemburg aufgelegte Aktien-ETF bildet die Wertentwicklung des ECPI Circular Economy Leaders NTR Index physisch ab.

Dieser setzt sich derzeit aus 50 Unternehmen zusammen. Die im Index enthaltenen Firmen gelten in ihrer Branche als führend und verfügen über positive ESG-Ratings. Alle im Index selektierten Unternehmen werden mit einem Anteil von 2 Prozent gleichgewichtet. Halbjährlich findet die Überprüfung der Titel und eine Anpassung des Index statt, sowie ein entsprechendes Rebalancing auf das Ausgangsgewicht von 2 Prozent.

Industrietitel dominieren den Index

Zu den bedeutenden Unternehmen der Kreislaufwirtschaft, die auch im BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders ETF enthalten sind, gehört unter anderem Waste Management, ein führendes US-amerikanisches Unternehmen aus der Abfallwirtschaft, von dem innovative Strategien für das Recycling und die Abfallvermeidung entwickelt werden. Auf die Herstellung von biobasierten Materialien und eine nachhaltige Papierproduktion hingegen hat sich das finnische Unternehmen UPM-Kymmene spezialisiert, das ebenfalls seit vielen Jahren seinen Platz in dem Index findet. Doch auch Technologietitel wie Nvidia, ASML, Oracle und IBM sind in dem weltweit ausgerichteten Index enthalten.

Auf der Ebene der Sektoren wird der Index von Industrietiteln dominiert, die auf eine Gewichtung von 26 Prozent kommen, gefolgt von Technologietiteln mit einem Anteil von 21 Prozent und Basiskonsumgütern mit rund 17 Prozent. Regional sind Unternehmen aus Nordamerika mit mehr als 62 Prozent Gewichtung am stärksten vertreten, gefolgt von Europa mit 25 Prozent und Asien-Pazifik mit einem Anteil von rund 13 Prozent.

Nachhaltiger ETF mit 13 Prozent Wertsteigerung pro Jahr

Seit seiner Auflage im April 2019 legte der BNP-Paribas-ETF um rund 100 Prozent an Wert zu. Das entspricht einer Rendite von gut 13 Prozent pro Jahr. Auch im laufenden Jahr weiß der Kreislaufwirtschaft-ETF mit einem Wertzuwachs von mehr als 15 Prozent zu überzeugen. Ein Ergebnis, das nicht jedem an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten Aktien-ETF in dem aktuellen Marktumfeld gelungen ist.

ETFs im Fokus Bleiben Sie mit unserem ETF-Newsletter auf dem Laufenden. Jede Woche erhalten Sie analysen und Strategien rund um Indexfonds – direkt ins Postfach. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF nach Artikel 8 eingestuft. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,3 Prozent pro Jahr. Die Erträge werden thesauriert.

Grünes Investment mit Risikostreuung

Es gibt eine Menge Argumente für mehr Kreislaufwirtschaft in unterschiedlichen Bereichen. Neben der einfachen Reduzierung von Müll und Abfall können auch Produkte, die eine längere Lebensdauer aufweisen, zur Erreichung von Umweltzielen beitragen. Ist ein Produkt schließlich nicht mehr zu reparieren oder wirtschaftlich ineffizient geworden, können die Materialien recycelt oder zur Energieerzeugung genutzt werden, anstatt sie einfach zu entsorgen. Eine optimierte Kreislaufwirtschaft kann in vielen Wirtschaftsbereichen zu einem bewussteren Umgang mit den Ressourcen führen, was auch die Ziele des Klimaschutzes unterstützen und eine nachhaltigere Wirtschaftsentwicklung ermöglichen würde.

Die Nachhaltigkeitsziele beim BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders ETF sind einfach und doch so konkret formuliert, dass sie für Anleger leicht nachzuvollziehen sind. Selbst einzelne Aktien im Sektor der Kreislaufwirtschaft auszuwählen, ist mit viel Aufwand verbunden. Daher ist der ETF auch aus Gründen der Risikostreuung für viele Anleger die bessere Wahl.