Krieg, Inflation, Marktturbulenzen: In unsicheren Zeiten rücken Geldmarkt-ETFs in den Fokus. Wie der BNP Paribas Easy Euro Overnight ETF dabei punktet, erklärt Markus Kaiser.

Das sind die besten europäischen Geldmarktfonds

Seit mehreren Wochen verunsichert der Krieg im Nahen Osten die internationalen Märkte und sorgt für einen deutlichen Risikoaufschlag an den weltweiten Kapitalmärkten.

Der Konflikt hat durch Störungen in der Straße von Hormus, über die rund 20 Prozent der globalen Öl- und Gaslieferungen transportiert werden, zu massiv gestiegenen Energiepreisen geführt. Dies verschärft Inflationsrisiken in Europa. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen bereits um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und die Inflationsrate lag im März voraussichtlich 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Marktbeobachter warnen, dass sich die Fronten verhärten und der Konflikt länger andauern könnte, was die weltwirtschaftliche Unsicherheit weiter erhöhen würde. In solchen Phasen verlagern Investoren ihr Kapital zunehmend in risikoarme Anlagen wie kurzfristige Geldmarktinstrumente und stabile Währungen.

Warum sind Geldmarkt-ETFs gerade jetzt gefragt?

Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten sorgt für:

steigende Energiepreise

höhere Inflationserwartungen

Wachstumsunsicherheit in Europa

erhöhte Marktvolatilität

Analysten warnen bereits vor einer möglichen Phase der Stagflation, sollten Öl- und Gaspreise weiter hoch bleiben. Gleichzeitig rechnen andere Ökonomen damit, dass globale Schockeffekte zwar spürbar, aber beherrschbar bleiben – abhängig von der Dauer des Konflikts.

In beiden Szenarien steigt die Nachfrage nach liquiden, sicheren, zinsbringenden Anlagen. Hier kommen Geldmarkt-ETFs, wie der BNP Paribas Easy Euro Overnight ETF ins Spiel, die Sicherheit, tägliche Verzinsung und Flexibilität bieten.

Was zeichnet den BNP Paribas Easy Overnight ETF aus?

Der erst im Juni 2025 in Luxemburg aufgelegte BNP Paribas Easy Euro Overnight ETF (ISIN: LU3025345516) bildet die Entwicklung des Solactive Euro STR Overnight Total Return Index synthetisch über einen Swap nach. Der Euro Short‑Term Rate Index ist der offizielle kurzfristige Referenzzinssatz, der von der Europäischen Zentralbank (EZB) täglich veröffentlicht wird und die täglichen Finanzierungskosten von unbesicherten Euro Tagesgeldkrediten widerspiegelt – also den durchschnittlichen Zinssatz, zu dem sich Banken im Euroraum über Nacht Geld verleihen.

Die wichtigsten Merkmale des ETFs sind:

Reiner Euro Short-Term Rate Tracker: Der ETF bildet nahezu eins zu eins die tägliche Entwicklung des offiziellen kurzfristigen Referenzzinssatzes für den Euroraum ab – ohne Beimischung von Commercial Paper oder Staatsanleihen, wie es bei vielen Geldmarkt-Fonds und -ETFs eher üblich ist.

Der ETF bildet nahezu eins zu eins die tägliche Entwicklung des offiziellen kurzfristigen Referenzzinssatzes für den Euroraum ab – ohne Beimischung von Commercial Paper oder Staatsanleihen, wie es bei vielen Geldmarkt-Fonds und -ETFs eher üblich ist. Minimales Kredit- und Zinsänderungsrisiko: Da keine länger laufenden Anleihen enthalten sind, existiert praktisch keine Duration.

Da keine länger laufenden Anleihen enthalten sind, existiert praktisch keine Duration. Thesaurierend : Zinsgewinne werden automatisch wieder angelegt – ideal für Anleger, die vom Zinseszinseffekt profitieren wollen.

Zinsgewinne werden automatisch wieder angelegt – ideal für Anleger, die vom Zinseszinseffekt profitieren wollen. Hohe Transparenz: Die Wertentwicklung ergibt sich ausschließlich aus dem täglichen Euro Short‑Term Rate Zins – ohne strukturelle Zusatzrisiken.

Das Fondsvolumen des BNP Paribas Easy Euro Overnight ETF beträgt mehr als 500 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei kostengünstigen 0,05 Prozent pro Jahr.

Warum sollten Anleger Geldmarkt-ETFs ins Portfolio aufnehmen?

Stabilitätsanker in volatilen Zeiten: Geldmarkt-ETFs gelten als nahezu schwankungsfrei und besonders sicher – perfekt, wenn geopolitische Risiken steigen.

Geldmarkt-ETFs gelten als nahezu schwankungsfrei und besonders sicher – perfekt, wenn geopolitische Risiken steigen. Transparente kurzfristige Zinsen: Der Euro Short‑Term Rate Zins ist transparent nachvollziehbar und Anleger profitieren über den ETF direkt davon.

Der Euro Short‑Term Rate Zins ist transparent nachvollziehbar und Anleger profitieren über den ETF direkt davon. Liquiditätsreserve: Ideal für Investoren, die Kapital zwischen parken wollen, ohne Rendite zu verschenken.

Ideal für Investoren, die Kapital zwischen parken wollen, ohne Rendite zu verschenken. Diversifikation über Anlageklassen hinweg: Wie Marktanalysen zeigen, ist eine Diversifikation über mehrere Anlageklassen hinweg in Krisen essenziell.

Stabiler und klarer Geldmarkt-ETF

Der thesaurierende BNP Paribas Easy Euro Overnight ETF präsentiert sich als einer der stabilsten und klarsten Geldmarkt-ETFs im Euroraum. Seine Ausrichtung auf den reinen Overnight Zins (Euro Short‑Term Rate) macht ihn gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheit zu einem attraktiven Baustein für sicherheitsorientierte Anleger.

Während der Krieg im Nahen Osten die Finanzmärkte erschüttert und Inflationsrisiken schürt, bietet der ETF eine verlässliche und liquide Lösung, um kurzfristiges Kapital gewinnbringend und risikoarm zu parken. Für Anleger, die Stabilität suchen oder ein Cash-Management-Instrument benötigen, ist dieser ETF eine Top-Option im aktuellen Marktumfeld.