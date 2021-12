BNP-Paribas-Fonds: Fortsetzung folgt

BNP Paribas legt nach: Die französische Fondsgesellschaft erweitert ihre Produktpalette hierzulande um Fonds für die Anlagethemen Öko-Aktien und 130/30-Strategie sowie Hochzins- und Unternehmensanleihen. Die Fonds sind jeweils die zweiten Angebote aus den jeweiligen Bereichen.Der Parvest Global Environment (WKN: A0NE8V) investiert in Unternehmen aus dem Sektor Umweltschutz. Sie setzen auf alternative Energien und Energieeffizienz oder Wasseraufbereitung und Recycling. Das Portfolio von Fondsmanager Bruce Jenkyn-Jones besteht aus 50 bis 70 Aktien weltweit. Nur europäische Firmen kommen dagegen in den Parvest Europe Sustainable Development (WKN: A0LCKG). Der Nachhaltigkeitsfonds wurde im Februar 2007 aufgelegt und wird von Catherine Guinefort gemanagt.Nur in europäische Aktien investiert auch der neue Parvest Europe LS 30 (ISIN: LU0325605128). Dabei setzt Fondsmanager Thierry Rojat auch auf fallende Kurse. Die sogenannten Short-Positionen machen etwa 30 Prozent des Fondsvermögens aus und beziehen sich auf etwa 200 einzelne Aktien, die rein quantitativ ausgewählt werden. Auf der Long-Seite sind etwa 50 Titel zu finden, die Rojat nach qualitativen Gesichtspunkten auswählt. Eine ähnliche Strategie verfolgt Fondsmanagerin Maria Luz Diaz Blanco seit einem halben Jahr bereits beim Parvest USA LS30 (ISIN: LU0325609039) für den US-Aktienmarkt.Am Rentenmarkt investieren dagegen die anderen beiden neuen Produkte der BNP Paribas. Beim neuen Parvest Global Corporate Bond (WKN: A0NE78) investiert Fondsmanager Christophe Auvity in Unternehmensanleihen, die mindestens die Bonitätsnote BBB aufweisen. Die privaten Emittenten der Renten stammen aus der ganzen Welt. Beim 2001 aufgelegten Parvest Euro Corporate Bond (WKN: 694255) berücksichtigt Fondsmanager Eric Plantier dagegen nur Firmen aus der Eurozone.Auch im Bereich Hochzinsanleihen schiebt BNP Paribas einen international anlegenden Fonds nach. Beim Parvest Global High Yield Bond (WKN: A0NE72) investiert Alain Krief vor allem in Anleihen mit geringer Schuldnerqualität. Genauso managt er seit Oktober 2005 auch den Parvest European High Yield Bond (WKN: A0HF5R), der aber ausschließlich in europäische Titel investiert.Der Ausgabeaufschlag liegt jeweils bei 5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,75 Prozent (Aktienfonds) beziehungsweise 1,2 Prozent (High Yield) und 0,75 Prozent (Corporate Bond).