Der französische Asset Manger BNP Paribas Asset Management (BNPPAM) hat einen Geldmarktfonds jetzt erstmals in ETF-Hülle aufgelegt. Der BNP Paribas Easy Euro Overnight ETF repliziert den Index Solactive €STR Overnight Total Return. Der Index wiederum bildet Tagesgeldrenditen ab. Erträge legt er wieder an (thesaurierend).

Besonderheit: Dem ETF liegt kein realer Wertpapier-Korb zugrunde. Claus Hecher, Vertriebschef DACH und Nordics, erläutert: „Der Fonds nutzt synthetische Replikation, um ein Exposure zum Index zu erreichen.“

In den „Ersatzkorb“ kommen hochliquide Wertpapiere, darunter zu mindestens 75 Prozent Aktien von Unternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, und ebenso Total Return Swaps (TRS) mit maximal drei Jahren Laufzeit. „Alternativ kann in übertragbare Wertpapiere investiert werden, die an den Index gekoppelt sind, wie etwa Zertifikate, und/oder in Futures, Barmittel oder Geldmarktinstrumente“, so Hecher.

Im Fokus: Vom Insti zum Privatanleger

Die Idee hinter dem neuen Produkt: Der ETF soll ein interessanter Cash-Parkplatz sein – der auch ein wenig Rendite verspricht. Hecher empfiehlt ihn als Beimischung: „Im Portfoliokontext dient der ETF primär dem Management liquider Mittel und bietet dabei bessere Konditionen als übliche Bankeinlagen.“

Vertrieblich hat BNPPBAM vorrangig Vermögensverwalter und Dachfondsmanager im Visier – und über den Vertriebskanal der Selbstentscheider-Plattformen („Neobroker“) auch Privatanleger.

Der BNP Paribas Easy Euro Overnight ETF ist ein Teilfonds der luxemburgischen Sicav-Plattform BNP Paribas Easy und wird von BNP Paribas Asset Management Luxembourg verwaltet. Unter der ISIN LU3025345516 ist er neben Euronext Paris und Borsa Italiana auch an der deutschen Börse Xetra erhältlich und dort zu schmalen Gebühren von 5 Basispunkten zu haben.