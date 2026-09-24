BNP Paribas AM startet einen Anleihenfonds mit Fokus auf europäische Verteidigung, Infrastruktur, Resilienz und Cybersicherheit – als Pendant zu einem entsprechenden Aktienvehikel.

Goldene Stunde in Paris: Der neue BNPP-Fonds setzt auf europäische Unabhängigkeit.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) bringt den BNP Paribas Europe Strategic Autonomy Bond (ISIN: LU3393993871) auf den Markt. Der Fonds soll das Fixed-Income-Gegenstück zu dem Aktienfonds BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (LU3051940347) bilden.

Auch der nun aufgelegte Anleihenfonds mit europäischen Unternehmenstiteln als Anlageuniversum soll auf die Profiteure strategischer EU-Autonomie setzen.

Im Zentrum sollen die Branchen und Themen Verteidigung, Infrastruktur, Resilienz sowie Cybersicherheit und Digitales stehen.

Im Visier die Profiteure eines unabhängigeren Europas

Fondsmanager Fadi Berbari erklärt: „Damit Europa seine Abhängigkeiten reduzieren kann, sind gezielte Investitionen in Schlüsselbereiche wie Verteidigung und kritische Infrastruktur nötig. Genau das können Anleger nun über eine liquide, aktiv gemanagte Anleihenstrategie mit diversifiziertem Ansatz unterstützen. Unser Aktienfonds hat das große Anlegerinteresse an europäischer Autonomie bestätigt. Das Thema auch Anleiheinvestoren zugänglich zu machen, war daher ein logischer Schritt.“

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Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) und hat eine SRI-Risikoeinstufung von 3. BNP Paribas Asset Management hütet nach eigenen Angaben 1,7 Billionen Euro Assets under Managment.