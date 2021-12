BNP Paribas sucht in Deutschland neue Kunden

BNP Paribas Securities Services hat ihr deutsches Vertriebsteam für institutionelle Investoren ausgebaut: Hilke Althoff (37) managt ab sofort die Kundenbeziehungen der Frankfurter Gesellschaft, die Profianlegern in Deutschland verschiedene Dienstleistungen zur Abwicklung von Börsengeschäften und der Verwahrung von Wertpapieren anbietet. Vermögensverwalter unterstützt das Unternehmen unter anderem bei Transaktionen von Aktien, Renten und Derivaten, bei der Administration von Fonds, bei der Wertpapierleihe und als Depotbank.Die Juristin Althoff kommt von der Dresdner Bank. Dort führte sie zuletzt das Relationship Management-Team für institutionelle Investoren. In ihrer neuen Funktion bei der 100-prozentigen Tochtergesellschaft des französischen Finanzkonzerns BNP Paribas soll sie vor allem das Neukundengeschäft in Deutschland ausbauen.